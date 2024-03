El cicle Valencià: emergència lingüística entra en la recta final després de 25 actes arreu del País Valencià

El cicle de conferències "Valencià: emergència lingüística" arriba a la recta final amb 25 actes celebrats arreu del País Valencià. Les últimes parades han sigut a Altea, Crevillent, Callosa d'en Sarrià i Xàtiva durant aquest passat mes de febrer. Pròximament, el cicle arribarà a Montroi i espera tancar les darreres cites durant la primavera. Les xarrades estan conduïdes per l'escriptor i filòsof Xavier Serra, qui demana aprofitar que "al País Valencià hi ha molta gent amb consciència lingüística que no vol seguir suportant agressions". Gràcies a aquest cicle "hem descobert que hi ha molta gent disposada a mobilitzar-se", afegeix.

Des de l'any passat que Plataforma per la Llengua està portant arreu del País Valencià aquest cicle de xerrades. Entre altres, ha arribat a poblacions com ara Alcoi, Algemesí, Altea, Benicarló, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, el Campello, Castelló de la Plana, Castelló de la Ribera, Crevillent, Dénia, Elx, Gandia, Ibi, Montroi, Nules, Ontinyent, Pedreguer, Torrent, València, Vila-real, Vinaròs i Xàbia. En aquest sentit, Serra assenyala: "Per qui coneix el País Valencià, la llista de llocs on hem estat li dirà moltes coses. Hem estat a ciutats grans, com ara Benidorm, Elx, Gandia i Torrent. I als casals dels barris de València. A tot arreu on hi ha hagut associacions i grups que han volgut organitzar l'acte. I hi ha hagut moltes vegades que la sala era plena de gom a gom".