Renovables! així, no

Mobilització a Viladamat contra els macro parcs de renovables

"Suposa una catàstrofe per a la biodiversitat. És un pas més per la consolidació d’un model energètic insostenible. Beneficia als mateixos de sempre".

Ecologistes i pagesos s'han mobilitzat aquest dissabte al matí a Viladamat contra els macro parcs de renovables al golf de Roses com a l'Albera. Durant dues hores, desenes de persones han alentit el trànsit a la rotonda de la GI-623 a la localitat en direcció a l'Escala, des d'on han repartit prop d'un miler de díptics per informar els conductors que "el territori no vol projectes que només beneficiïn les grans multinacionals".

Els follets xplicaven que s'ha d'apostar per un model de transició energètica descentralitzat que fugi de grans infraestructures que s'ha de treballar pel decreixement i per generar energia per l'autoconsum a tot el territori. Sota la idea que cda poble s'ha de generar l'energia que necessita

Memmbre de l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, la IAEDEN-Salvem l'Empordà, ALLIMO, el Fòrum l'Escala-Empúries i SOS Costa Brava han participat a la mobilització.