Canvi climàtic

Ecologistes en acció torna a reivindicar la necessitat d'un departament de medi ambient i una vicipresidència per la transició ecosocial

Davant les últimes notícies sobre el possible canvi de nom del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, cedint a les pressions de les principals organitzacions pageses a Catalunya, Ecologistes en Acció recorda la necessitat del Govern de dotar-se d’un departament de Medi Ambient i una Vicepresidència per la Transició Ecosocial.

Medi Ambient no és una política sectorial, és un requeriment transversal per a totes les polítiques del govern. Des d’Ecologistes en Acció de Catalunya, recorden que unir en un mateix departament Medi Ambient i Agricultura no va ser una bona idea, tal com ja van dir en el seu moment, i el que cal en realitat és que les polítiques ambientals estiguin presents a tot el govern de forma transversal. És per això que ara que es plantegen canvis en els noms i departaments, l’organització ecologista recupera i reivindica les seves demandes.

Sense un medi ambient sa no hi ha futur per a l’agricultura i la ramaderia, necessitem polítiques ambientals més exigents per afrontar l’emergència, no rebaixar-les!

És absolutament inadmissible que es plantegin passes enrere pel que fa a les polítiques ambientals, polítiques que ja de per si són insuficients per afrontar la dramàtica crisi ecològica global que aboca a la humanitat a un col·lapse ecosistèmic i, per tant, també econòmic i social. Mantenir un sector agrari potent passa per adaptar-se al canvi climàtic i col·laborar en la conservació de la biodiversitat. Passa per ajudar realment el sector ecològic i regeneratiu a ser viable; per potenciar el mercat de proximitat i les pràctiques agràries que generen vida i no la maten.

Ecologistes en Acció dona suport a la petita i mitjana pagesia que lluita per canviar el model agroindustrial

El Govern de la Generalitat té l’obligació d’escoltar a tots els sectors socials. Les protestes de la pagesia evidencien un malestar acumulat durant anys de polítiques agràries redactades des dels despatxos i sense tenir en compte les necessitats al món rural i la pagesia petita i mitjana.

Entenent que la situació de moltes agricultores i agricultors és insostenible i calen mesures valentes per garantir la supervivència del sector, valorem positivament que totes les administracions estiguin disposades a rectificar decisions anteriors en pro de l’interès general. Aquest interés general passa per avançar en la dignificació de la pagesia alhora que es defensa una agricultura responsable amb el medi ambient.