Medi ambient

Ecologistes en Acció de Catalunya vota negativament al Dictamen emès sobre el Pla de tancament de les Incineradores

Ecologistes en Acció de Catalunya ha votat negativament al Dictamen emès sobre el Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents a Catalunya, ja que no respon de cap manera al manament de la Llei 2/2021 basada en la Moció 159/XII, de 5 d’octubre de 2020, que obliga el Govern a aprovar un pla coherent amb l’esperit d’aquella disposició.

La majoria de grups del Parlament, encapçalats per la formació que governa i governava aleshores la Generalitat, van validar-lo amb el seu vot favorable. Contràriament a l’esmentat encàrrec, el pla presentat a les entitats no preveu cap escenari explícit de tancament de plantes i, per tant, entenem que respon a raons de càlcul polític inadmissibles, ben lluny de la transparència i el respecte que mereix la ciutadania i que és esperable d’un govern democràtic.

Davant d’aquesta situació, l’entitat ecologista veu imprescindible el canvi de nom del Pla, perquè sigui coherent amb el text que conté, que ni de lluny és l’anunciat tancament i desmantellament de la incineració a Catalunya.

Quant al contingut de l’esborrany del Pla, l’organització de l’ecologisme social ha presentat a l’Agència de Residus de Catalunya una sèrie de millores i noves propostes per a introduir en el text final, entre les quals cal destacar-ne les següents:

No es podrà autoritzar cap increment de la capacitat d’incineració de residus municipals, ja sigui ampliant les plantes existents o bé construint-ne de noves.

Prohibició de la importació de residus per a ser incinerats a les plantes catalanes i també de l’exportació de residus fora dels límits del Principat que tinguin com a destí ser cremats.

El Pla ha de contemplar els paràmetres, tot relacionant assoliments de percentatges de recuperació amb rebaixes de tones incinerades, pels quals s’aniran tancant les plantes o, si més no, les condicions per permetre el seu ús com a destinació final de la fracció rebuig en lloc dels dipòsits controlats després de l’any 2035, si aquesta és la decisió de gestió final d’aquesta fracció.

Ampliació a tots els agents socials (entitats ecologistes, socials, veïnals, etc.) de la participació ciutadana a la prevista ‘Taula de seguiment del Pla’ i consideració de l’informe sobre el seguiment anual del Pla a càrrec de l’ARC com a informació de públic accés.