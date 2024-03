En defensa del territori

Crida a la mobilització sota el lema “Defensem el Camp, Llaurem el futur” a Cambrils

Aquest diumenge a Cambrils, a partir de les 10h a l'alçada de la Cooperativa de Cambrils amb l'arribada dels tractors. A les 12h es llegirà el Manifest i a partir de les 18h començaran els parlaments i l'acampada.

Entitats i plataformes ecologistes, en defensa del territori, però també pagesos i ramaderes connectant les lluites per la sobirania alimentària, energètica i hídrica, així com moviments socials del territori fan una crida a la mobilització d’aquest diumenge al Baix Camp.

Serà una jornada de lluita sota el lema “Defensem el Camp, Llaurem el futur” i que s’iniciarà a les 10h amb un tall de carreteres. A les 12h es llegirà el Manifest i a partir de les 18h començaran els parlaments i l'acampada. S'exigirà:

● Retirar el Pla Director Urbanístic del Hard Rock i enterrar el projecte d’una vegada per totes

● Aturar el projecte de la LOTTE

● Protecció del sòl agrícola i l’espai agrari per garantir la sobirania alimentària

● Prioritzar les inversions hídriques per a pagesia i no macroprojectes

Els convocants, han manifestat que aquestes setmanes el Camp s’ha convertit el centre del debat per aprovar els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, amb el macroprojecte de Hard Rock torna a ser la clau i una moneda de canvi per tirar endavant els comptes. Des del Camp tenim tres missatges molt clars: no deixarem que polítics i empresaris continuin fent del lloc on vivim una muntanya de merda i per això passem a l’ofensiva. Al PSC i la patronal, que tot i tenir noms diferents ben bé que defensen i son el mateix, no son els cinsideren els seus salvadors. "Que deixin aquesta farsa perquè amb cada macroprojecte que ens endinyen ens enfonsen més en la misèria i la única proposta per al nostre territori és més misèria, més destrucció. Al govern d’ERC també els diem que deixn de fer-vos les víctimes perquè aquí no hi ha xantatge possible, tenen a les seves mans revocar la llicència de casino i no aprovar el PDU del Hard Rock" puntualitzen.

Consideren que una vegada més, entre despatxos ben allunyats del Camp es negocia quin ha de ser el futur de la nostra terra, sense escoltar, com no, les necessitats i les demandes de les veïnes organitzades. Davant la greu crisi social, econòmica i climàtica que estem patint, l'única proposta per part de la patronal i l'elit política representada pel PSC és la construcció d’un gran complex de precarietat laboral, pobresa i ludopatia, consumidor d’enormes quantitats d’aigua i energia i coronada per una guitarra gegant. Mentrestant, el Govern d’ERC s’escuda en excuses i justificacions sense cap fonament per tal de no assumir la responsabilitat política d’aturar el projecte.

Apunten que el Hard Rock només és una conseqüència del mateix model econòmic capitalista que està arruïnant la pagesia i ramaderia, que incentiva l’ús incontrolat d’aigua per part d’alguns sectors mentre moren centenars d’hectàrees de conreu, el mateix model que ven la terra a trossos per mantenir els beneficis de grans empreses, el mateix model que permet que, sota una falsa aparença de transició energètica, s’instal·lin plantes extremadament contaminants que deixaran aqüífers sencers inservibles afectant la població i la terra durant anys, i és el mateix model que permet la construcció de grans macroprojectes que només asseguren grans beneficis per a uns pocs i misèria per a la resta. En un moment en que els pagesos estan sortint al carrrer i nosaltres entenem que aquestes lluites no estan deslligades i que tenim moltes coses en comú: planificació de recursos, priorització del sector per caminar cap a la sobirania alimentària i no per posar el turisme per damunt de tot, permetent xuclar la poca aigua que que n'hi ha.