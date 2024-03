Antifeixisme

Clam contra el feixisme a Castelló de la Plana

Un miler de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ereta a Castelló de la Plana per protestar contra el feixisme i en especial per denunciar l'atac violent que va patir la revetlla de Magdalena organitzada pel Centre Social Antifeixista La Cosa Nostra la nit del dissabte 2 de març

Crits de «No passaran», «Guillem Agulló, ni oblit ni perdó» i «Visca la lluita de la classe obrera», els concentrats s'han solidaritzat amb el projecte de Centre Social, assetjat no només per la violència dels grupuscles neonazis, sinó també des de les institucions, amb una campanya d’assenyalament i criminalització per part del regidor de Seguretat, Antonio Ortolá, de Vox, segons ha informat el Diari La Veu del País Valencià.

La publicació digital també apunta que tot i aquesta visualització de rebuig a les agressions feixistes, l'Alcaldessa Begoña Carrasco, encara no ha condemnat l'agressió, però si que ha expressat el seu suport amb el regidor de Seguretat.

L’home de 32 anys que va rebre un colp al cap amb una barra de ferro i va ser ingressat a l’UCI de l’Hospital General, ja ha eixit de perill i evoluciona favorablement, encara que continua ingressat. És el més greu de la vintena de persones ferides comptabilitzades a causa de l'agressió feixista.

El passat 2 de març, en plena revetlla de Magdalena organitzada pel Centre Social Antifeixista La Cosa Nostra, una vintena llarga d'encaputxats, armats amb barres de ferro i bats de beisbol van irrompre a la festa i van començar a agredir tothom qui trobaven al seu pas. El resultat de l’atac va ser de desenes de ferits, el més greu un home de 32 anys que que va ser ingressat a l’Hospital General, i més tard a la UCI.

No ens donarà lliçons un rater denunciat per apropiar-se indegudament de material confidencial i de seguretat, i a més, per defraudar a la Seguretat Social per fer treballets de feixista estant de baixa mèdica com un paràsit. El que tens són antecedents per penós. — La Cosa Nostra Castelló Antifa Social Club (@LaCosaNostraCS) March 10, 2024