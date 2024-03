Memòria històrica

Càrregues policials i detinguts en la commemoració del 48è aniversari de la "matança de Gasteiz"

Les ofrenes davant del monòlit que recorda els obrers morts han congregat una àmplia representació política i institucional. Però les càrregues i les detencions per l'Ertzaintza al pas de la multitudinària manifestació han provocat dures crítiques. També s'ha sabut que que molt aviat es posarà en marxa el Centre Memòrial 3 de març

El 3 de Març és una jornada especial a Gasteiz, marcada pel record. A la capital alabesa no obliden; fins i tot molts ho van viure en carn pròpia i estaven, un any més, davant de l'església on van succeir els fets. «Des d'aquelles claraboies [les finestres de l'església] ens disparava la policia i des d'elles intentàvem escapar-nos. Jo tenia 24 anys», comentava una persona que ho va viure.

En un matí d'aquelles de Gasteiz freda, molt freda, després de les flors, els discursos, el so de la txalaparta i el retrobament amb els companys de l'associació Sanfermines 78 –una pancarta amb la imatge de Germán Rodríguez, mort a les mans de la Policia el 8 de juliol de 1978 després de finalitzar la correguda de bous; i una altra amb la cara de l'exministre franquista Martin Villa, demanant que sigui jutjat–, ha partit de Zaramaga una manifestació multitudinària, que ha recorregut pacíficament la ciutat, jalonada de pancartes relatives a la memòria ia lluites sindicals actuals, com una mostra de la lluita obrera en aquest segle XXI.

Els crits més escoltats: 'Policia assassina' i '3 de març, nosaltres no oblidem'. Quan el cap de la manifestació ha arribat a la plaça dels Fueros, on estava previst que es desenvolupés l'acte final, l'Ertzaintza ha tallat la protesta a l'alçada del Corte Inglés en carregar contra els manifestants, detenint diverses persones i disparant projectils de foam.

Per part seva, Hala Bedi ha assenyalat que hi hauria diverses persones ferides a causa d'aquestes càrregues –entre elles una dona de 60 anys que hauria rebut l'impacte d'un projectil de foam a la boca–, encara que des del Departament de Seguretat no se n'ha fet aportat cap tipus dinformació sobre això.

La presencial policial s'ha estès després als voltants de la mateixa plaça dels Fueros, on s'ha desenvolupat el nodrit acte final d'aquest gran acte de protesta, en què Gorka Urbizu ha interpretat 'Meravelles', i s'ha fet palès el recordo els fets de fa 48 anys, la reivindicació de la lluita obrera i feminista, i una denúncia explícita del genocidi que està patint el poble palestí, segons apunta Naiz:

Càrregues i detinguts, «depurar responsabilitats»

Els sindicats ELA, LAB, ESK i STEILAS i l'associació 3 de Març han criticat durament l'acció de l'Ertzaintza, que han acusat, en un comunicat, d'«haver portat a terme una brutal càrrega policial que ha deixat nombroses persones ferides de diversa consideració i diverses detingudes, almenys tres». Han demanat «que depurin responsabilitats a l'Ertzaintza i es posi en llibertat de les persones detingudes». Han exigit als responsables del Govern de Lakua i l'Ertzaintza que els deixin recordar el 3 de març i «reivindicar sense patir els atacs».

Els fets del 3 de març de Vitòria explicats per La Vanguardia a l’època i 40 anys després (Publicat a Mèdia.cat el 3 de març de 2016):

Avui es commemoraven els 40 anys de la matança de treballadors en vaga ocorreguda a Vitòria el 1976, quan van morir cinc persones i un centenar van resultar ferides, esdevenint un dels fets més violents de la Transició.

Molts mitjans han publicat reportatges recordant els fets, però molt pocs –dels que existien a l’època- s’han atrevit a recuperar els articles que van publicar llavors. És el cas, per exemple, de La Vanguardia.

La capçalera del Grupo Godó ha publicat un article –signat per EFE- titulat «Les víctimes del 3 de març reben el suport basc però demanen passos al Govern central». El text explica que aquest és «l’episodi més tràgic de la història de la ciutat» i la descripció dels fets és la següent: «Milers de treballadors de diverses empreses de Vitòria que portaven meses en vaga estaven celebrant una assemblea a l’església San Francisco de Asís quan la policia va entrar amb pots de fum al temple i va disparar-los amb foc real a mesura que intentaven escapar saltant fins i tot per les finestres». Després, citant a l’alcalde de Vitòria, s’explica que aquesta va ser una «’massacre indiscriminada i injustificada’ que va posar fi a la vida «’d’innocents que lluitaven per un món millor i més just per a tothom’».

En un altre article –també d’EFE- s’explica que «CCOO reivindica la memòria sindical 40 anys després de la matança de Vitòria». En aquest també es refereix a «l’assassinat de cinc sindicalistes a Vitòria» i que «Quaranta anys després (…) els responsables polítics i els autors materials de la matança de Vitòria mai van ser portats als tribunals i no hi ha hagut reparació ni reconeixement per a les víctimes».

Fa 40 anys

Però la versió dels fets que pot llegir-se a La Vanguardia del 4 de març de 1976 dista molt de referir-se als fets com una «massacre» de treballadors. En un llarg text que comença en portada i continua a la pàgina següent el diari es refereix sempre a «enfrontaments entre policies i manifestants» i a «greus avalots» i es parla de dos morts que no especifica qui eren ni qui els va matar. En canvi, el primer subtítol de la notícia destaca que «va llençar-se un artefacte explosiu contra el Govern Civil, patint greus ferides un agent».

Quan es tracta de definir les mesures repressives s’explica que la policia va emprar «pots de fum, gasos lacrimògens i bales de goma» però llavors s’especifica: «En diverses ocasions, aquesta actuació repressiva va resultar insuficient a causa de la cruesa dels atacs dels quals eren objecte els agents de l’autoritat, pel que es van veure obligats a disparar trets a l’aire. Com els grups tumultuaris persistien en la seva hostilitat, acorralant diverses vegades a alguns agents de les forces de l’ordre, aquests van veure’s obligats a defensar-se amb altres trets. Com a resultat d’aquests enfrontaments s’han registrat dos morts i més de trenta ferits». Així doncs, la policia només va disparar «obligada» per «defensar-se» de les seves víctimes que els «atacaven» i com a resultat dels «enfrontaments» –no pas dels trets- «van registrar-se dos morts» sense especificar ni qui ni com van morir.

El llarg article s’estén a descriure amb precisió els avalots, barricades i piquets mentre passa molt per sobre dels efectes de la repressió policial. Pel que fa a la fatídica assemblea de l’església de San Francisco de Asís, el relat és el següent: «a les cinc de la tarda s’ha realitzat una assemblea de vaguistes. No han estat ateses les ordres de la policia Armada perquè es desallotgés el temple i la força pública ha llençat dins del temple gasos lacrimògens, pel que els aturats han sortit atropelladament. S’han succeït escenes d’enfrontaments i agressions produint-se ferits…»

🎯 Martxoak 3 elkartea agradece al pueblo de Gasteiz su apoyo a las víctimas, porque gracias a su fuerza se ha conseguido que las instituciones se muevan y que el proyecto del Memorial 3 de Marzo se pongan en marcha.

HERRI #MEMORIA-k BIZIRIK DIRAU! ✊🏿🌹✌🏿https://t.co/5KxA46Kgtz

El Memorial del 3 de Marzo de Vitoria sigue sin ser una realidad 48 años después.

Much@s son los que reclaman un espacio de memoria en recuerdo y homenaje a las víctimas de esta masacre #franquista#MemoriaHistorica#MemoriaDemocratica#3DeMarzo #Martxoak3 https://t.co/ka0HKARkE2 pic.twitter.com/vDOUWtSdJk — Manel Márquez 🇵🇸 (@manelmarquez) March 3, 2024

