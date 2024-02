Moviment veïnal

Les entitats exigeixen als partits voluntat política per treure les motos de les voreres dels carrers de Barcelona

Les entitats promotores de la petició Recuperem Les Voreres s’han reunit amb els diferents Grups Municipals i cap dels grups expressa voluntat de fer accions per alliberar l’espai ocupat per les motos a les voreres.

Des d’abril de 2023 l’ordenança està pendent d’aprovació al Ple Municipal, i encara no s’ha donat resposta a les al·legacions presentades.

Els grups polítics insisteixen en l’actual estratègia de crear més places d’estacionament i campanyes per zones, tot i que estudis del propi Ajuntament demostren que no està funcionant.

La moto contribueix de manera significativa a la contaminació de l’aire, és la principal font de soroll a la ciutat, el mitjà amb més accidentalitat i que ocupa més espai de vianants.

Les entitats impulsores de la campanya “Recuperem les Voreres” ens hem reunit amb els grups municipals Trias per Barcelona, PSC, Barcelona en Comú i ERC per presentar i demanar suport a la inclusió de la prohibició d’estacionar motos a les voreres en l’actual modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Cap dels grups polítics ha expressat voluntat de modificar la normativa, tot i ser coneixedors de la problemàtica, de l’abús que es fa de l’espai i l’incompliment reiterat de la normativa per part dels conductors de motocicleta. A més a més, l’actual ordenança està pendent d’aprovació per part del ple municipal des del passat abril del 2023, i encara no s’ha donat resposta a les al·legacions presentades per ciutadans i entitats.

L’actual govern municipal i els diferents partits polítics continuen insistint en la necessitat de fer campanyes informatives i sancionadores per zones, i incrementar el nombre de places d’aparcament a calçada. Aquesta estratègia no ha tingut cap tipus d’impacte en la indisciplina a l’hora d’estacionar les motos, tal com queda demostrat a l’informe “Evolució de la indisciplina d’estacionament a la ciutat de Barcelona. Novembre 2022 – febrer 2023”.

Tot i les 13 campanyes de l’Ajuntament per fer complir la normativa i la creació de 25.000 places d’aparcament per a motos en calçada, des del 2016 la taxa d’indisciplina de motocicletes en vorera es manté en els mateixos valors.

“Recuperem Les Voreres | Fem fora les motos de les voreres” és una proposta impulsada per les entitats Catalunya Camina, ECOM, BACC, FAVB, Eixample Respira, PTP, P(A)T i Revolta Escolar a l’Ajuntament de Barcelona per incloure la prohibició d’estacionar motos a les voreres dins l’Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants que es modificarà i aprovarà durant els pròxims mesos.

Més de 100 entitats i organitzacions de l'àmbit veïnal, la mobilitat sostenible, associacions de famílies, entitats que defensen els drets de persones amb diversitat funcional, etc. s’han adherit a aquesta proposta, entre elles Comissions Obreres, l’aFFaC, Ecologistes en Acció, Elite Taxi i el Consell de Joventut de Barcelona.

Per facilitar l’aprovació de la nova Ordenança, les entitats hem proposat: 1) Establir una moratòria d’un any en l’aplicació de la prohibició per tal que l’administració i els usuaris de motos es puguin preparar per al canvi. 2) Permetre l’estacionament de motos en els espais actualment dedicats al cotxe: zona verda, zona blava i càrrega/descàrrega fora d’horari.

Els grups municipals i el govern de l’Ajuntament han mostrat en tot moment desinterès en solucionar aquest problema a la ciutat, tot i que l’incompliment de la normativa i l’abús de les motos a la ciutat és significatiu.

Per tot això, demanem: A l’actual govern del PSC, que incorpori la prohibició d’estacionar motos a les voreres en la nova ordenança de circulació de Vianants i Vehicles Als grups Municipals, Trias - Junts, BeC i ERC que reconsiderin la seva posició i exigeixin i donin suport a la inclusió de la prohibició de motos a les voreres en l’ordenança.

#RecuperemLesVoreres | Fem fora les motos de les voreres

El context d’emergència climàtica a la ciutat de Barcelona i l’evidència científica de l’impacte negatiu sobre la salut provocada pel trànsit motoritzat (+1000 morts prematures anuals) i la seva alta sinistralitat (+200 ferits greus i +20 morts anuals), fa indispensable desincentivar l’ús d’aquest tipus de vehicles i afavorir els modes de transport sostenibles, sent el caminar el més prioritari de tots ells.

La llei estatal sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària prohibeix l’aparcament de vehicles de motor a sobre de les voreres. A Barcelona els cotxes van baixar de les voreres a principis dels 90, però no així les motos. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles permet explícitament des del 2006 l’estacionament de motos a les voreres quan es compleixen determinades condicions. Tot i això, a la ciutat hi ha diàriament 90.000 motos i ciclomotors estacionant a les voreres sense complir aquestes condicions establertes a la normativa municipal, ocupant 260.000 mᒾ d’espai públic i creant situacions de risc.

Durant més de 20 anys, l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana no han estat capaços de fer complir la normativa existent. Fa 6 anys que l’Ajuntament realitza campanyes informatives sobre la normativa d’aparcament de motocicletes, i tot just ara al gener s’inicia la 13a fase. Cap d’aquestes campanyes ha resultat ambiciosa i eficaç. Es dona l’agreujant que l’Ajuntament de Barcelona ha declarat que no farà complir la normativa fins que no solucioni el nombre d’aparcaments de moto a calçada. Malgrat el recent increment del 27% de les places, amb més de 80.000 places senyalitzades a via pública, el problema d'ocupació de voreres continua vigent.

L’urbanisme està canviant la ciutat per recuperar espai públic per al veïnat i prioritzant la mobilitat activa. És incomprensible que aquesta transformació no vagi acompanyada d’un canvi a l’Ordenança que alliberi espai a totes les voreres de la ciutat i així garantir el dret a l’accessibilitat perquè totes les persones puguin desplaçar-se sense obstacles.

Per aquests motius, les entitats sotasignants demanem:

A l'Ajuntament de Barcelona, prohibir estacionar motos a les voreres, incloent-hi aquesta norma en la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles que es portarà a aprovació durant el mes de febrer.

Als grups municipals, que donin suport a fer fora les motos de les voreres i votin favorablement a aquesta modificació de l’Ordenança, tal com es van comprometre durant el debat electoral del 7 de maig del 2019.

Entitats firmants

1. Catalunya Camina

2. ECOM

3. Revolta Escolar

4. P(A)T Prevención de accidentes de tráfico

5. FAVB - Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona

6. Eixample Respira

7. BACC - Bicicleta Club Catalunya

8. PTP Promoció Transport Públic

9. Asociación Profesional Élite Taxi

10. Asociación Taxi Project 2.0

11. CCOO (Comissions Obreres)

12. CJB (Consell de la Joventut de Barcelona)

13. STOP Accidentes Catalunya

14. ACIC - Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues

15. Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3

16. Auxilia - Enseñanza a Distancia

17. Associació de Cuidadores Familiars

18. Nexe Fundació

19. Sindicat Mares en la Diversitat Funcional

20. aFFaC - Associacions Federades de Famĺlies d’Alumnes de Catalunya

21. AFA 9 graons

22. AFA Auró

23. AFA Arc Iris

24. AFA Carlit

25. AFA Concepció

26. AFA del Turó Blau

27. AFA Diputació

28. AFA Dolors Monserdà i Santapau

29. AFA Dovella

30. AFA EBM La Farinera del Clot

31. AFA Encants

32. AFA Font d’en Fargas

33. AFA Gayarre

34. AFA Josep Maria Jujol

35. AFA L’estel

36. AFA Llacuna

37. AFA Llorers

38. AFA Miralletes

39. AFA Octavio Paz

40. AFA Patronat Domènech

41. AFA de l’Escola Poble-sec

42. AFA Pompeu Fabra

43. AFA Rius i Taulet

44. AFA Tàber

45. AFA Tabor

46. AFA Teixidores de Gràcia

47. AFA Xirinacs

48. AFI Entença

49. AMPA Antoni Balmanyà

50. AMPA Institut Ernest Lluch

51. AMPA Lluís Vives

52. AFA de l'EBM Mont Tàber

53. Camí Amic

54. City Lab Barcelona, ICTA-UAB

55. Col·lectiu Punt 6

56. FEM Sant Antoni

57. Guerrilla Raval

58. Xarxa Veïnal del Raval

59. Eixample Verd i Viu

60. Eskocells

61. Associació Som Collserola

62. SOS Enric Granados

63. Associació de veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample

64. Associació de veïns i veïnes de Sant Antoni

65. Associació de veïns i veïnes Sagrada Família

66. Associació de veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar

67. Associació de veïns i veïnes Dreta de l'Eixample

68. Associació de veïns i veïnes del Poblenou

69. Associació de veïns i veïnes de la Font d'en Fargues

70. Associació de veïnes del Clot-Camp de l'Arpa

71. Associació de veïns i veïnes de La Sagrera

72. Associació de veïns del barri de Nostra Senyora de la Mercè de Pedralbes

73. Associació veïnal de Sarrià

74. Associació veïnal Vila de Gràcia

75. Associació de veïns de l'Avinguda de Xile

76. Associació de veïnes i veïns de La Satalia

77. Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó

78. Associació de veïns Trinitat Nova

79. Associació de veïns Sant Ramon

80. Associació de veïns del Barri de San Cristobal

81. Associació de veïnes i veïns Park Güell la Salut Sanllehy

82. Maragall Respira

83. Sarrià Respira

84. Sant Martí Respira

85. ProuTransit

86. Ecologistes en Acció del Barcelonès

87. Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic

88. Espectre verd

89. Associació Igualitàrium

90. DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

91. Associació de periodisme Fora de Quadre

92. SICOM -Solidaritat i Comunicació

93. Associació Cultural i Social Bac de Roda

94. Associació Sociocultural Can Mariner

95. Asociación Centro Asturiano de Barcelona

96. Associació Encara en Acció

97. Associació 17 de Maig

98. Associació Cultural TUDANZAS

99. Ateneu L'Harmonia

100. Casal de Joves La Dreixa

101. PAH Barcelona

102. Sindicat de Llogueteres

103. Bicibús Eixample

104. Bicibús Guinardó

105. BikeVidrera

106. Bici Cultura BCN

107. Abrilbicismil

108. Plataforma Bici Augusta

109. Associació En Bici Sense Edat

110. Alcaldia Bicicleta de Barcelona

111. Biciclot

112. Bicihub