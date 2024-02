Retolació

La Plataforma per la Llengua força l'Ajuntament d'Elx a incloure el valencià a la retolació de l’estació d’autobusos

Plataforma per la Llengua ha assessorat i col·laborat amb un ciutadà d'Elx, que va interposar una queixa perquè els rètols de l'estació d'autobusos de la capital del Baix Vinalopó només estaven en castellà, amb la qual cosa s'ha aconseguit que l'Ajuntament haja rectificat i hi haja inclòs el valencià. El denunciant va registrar la queixa amb l'ajuda i el suport legal de l'ONG del valencià, que va rebre la queixa mitjançant l'espai per a denuncies lingüístiques de la pròpia organització. Cal recordar el Decret 145/1986 del Consell, sobre senyalització de vies i serveis públics al País Valencià, que indica que les estacions d'autobusos també han de retolar-se en valencià.