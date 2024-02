Català a l'escola

La comissió presidida per Dolors Montserrat al Parlament Europeu promou les tesis de l'espanyolisme contra la immersió després de la visita dels eurodiputats

Plataforma per la Llengua denuncia que l'esborrany del report que ha fet la Comissió de Peticions del Parlament Europeu arran de la visita dels eurodiputats per avaluar la immersió lingüística es fa seves les tesis de l'espanyolisme i fa unes recomanacions esbiaixades a les autoritats perquè actuïn per ampliar l'ús del castellà a l'escola. L'entitat recorda que la Comissió Europea no és competent, com la mateixa institució ha reiterat en tres ocasions, per intervenir en aquest cas, perquè la llengua de l'educació és "competència exclusiva d'Espanya" (transferida a la Generalitat de Catalunya), i lamenta que la visita dels europarlamentaris hagi servit per difondre, amb recursos públics, mentides i arguments capciosos contra l'escola en català.

L'esborrany del report d'aquesta comissió presidida per Dolors Montserrat recull els arguments dels diferents agents socials amb qui els europarlamentaris es van reunir entre el 18 i el 20 de desembre per avaluar in situ la immersió lingüística, però, atesa la tria esbiaixada dels interlocutors, serveix per difondre les posicions de les entitats espanyolistes manifestament contràries a la normalització del català. En el cas de les reunions amb interlocutors que defensen la immersió lingüística, el report obvia algunes de les informacions clau que aquests agents els van transmetre. Partint dels arguments dels contraris a la immersió lingüística, la Comissió de Peticions acaba fent un conjunt de recomanacions a les institucions que són preocupants, no pel recorregut que puguin tenir, sinó perquè emparen i es fan seves les mentides d'aquestes entitats.

Entre les recomanacions, la Comissió de Peticions demana al govern espanyol que vigili si a Catalunya es respecta "un contingut equilibrat de l'ensenyament de les llengües i es dona un tracte igualitari a les llengües cooficials" i que revisi el control que en fa l'Alta Inspecció Educativa per assegurar-se'n. En el text, la Comissió tergiversa la legalitat i assegura que el dret a rebre l'ensenyament en castellà està consagrat a l'article 3 de la Constitució espanyola, i que, per molt que hi pugui haver altres llengües oficials en territoris específics, cal que el castellà tingui "un tractament igual" al d'aquestes llengües en el sistema educatiu. Tanmateix, la realitat és que és fals que la Constitució exigeixi aquest tracte igualitari i, de fet, la sentència 337/1994 del Tribunal Constitucional diu que és legítim que el català sigui el centre de gravetat del model educatiu, sempre que això no suposi l'exclusió del castellà com a llengua docent.