L'STEI Intersindical reivindica la figura dels terapeutes ocupacionals en làmbit educatiu

Aquesta és una reivindicació de fa temps del sindicat. De fet, en el procés d’elaboració del Decret dels Equips d’Atenció Primerenca, el maig de 2022, va reclamar a la Mesa sectorial que la Conselleria d’Educació i Universitats inclogués aquesta figura per ajudar els equips a fer una bona detecció i una feina posterior, pel que fa als desordres del processament sensorial i la relació amb la integració sensorial.

L’STEI Intersindical ha reivindicat aquesta figura en tots aquells àmbits en què ha pogut fer aportacions i consideracions específiques. Aquesta qüestió es recull també, a petició del sindicat, tant en l’Informe del Projecte d’Ordre dels EAP com en l’Informe del Projecte de Decret d’inclusió que es va treballar el curs passat en el Consell Escolar de les Illes Balears.

A més, en la fase d’aportació d’esmenes al Reglament de la Mesa d’Educació Inclusiva, l’STEI ha demanat que el col•lectiu de terapeutes ocupacionals s’inclogui en la Mesa, ja que la seva tasca és essencial per treballar la integració sensorial en els infants.

L’STEI també demana que el nom de la Mesa sigui “Mesa de Participació d’Educació Inclusiva” enlloc de “Mesa de Participació d’Educació Inclusiva i especial”, en pro de l’equitat i la inclusió.

També s’ha proposat incloure a la Mesa la presència de professionals que fan intervenció directa en la promoció de l’educació inclusiva, sense deixar de banda el col•lectiu ATE.

El proper 22 de febrer la Conselleria d’Educació ha convocat una Mesa per aprovar el Reglament i en l’esborrany que ha lliurat als sindicats no hi consta cap aportació de les realitzades.

L’STEI reclama que la Conselleria escolti les aportacions, no només de cara a la Mesa de Participació d’Educació Inclusiva, i inclogui aquests professionals en els centres educatius.