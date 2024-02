en defensa del territori

El TSJC admet a tràmit un recurs contra l'Agroparc Ametller Origen

Pel procés judicial i interposar el contenciós-administratiu, Stopagroparc ha engegat un micromecenatge a través de la plataforma Goteo, per fer front al cost de procuradors, advocats i informes pericials. Més informació: https://goteo.cc/aturemagroparc i https://stopagroparc.cat

Aquesta setmana el TSJC ha admès a tràmit un recurs presentat per Stopagroparc i Naturalistes de Gelida contra l'aprovació de la modificació del planejament urbanístic de Gelida, una modificació necessària per poder desenvolupar el projecte Agroparc del grup Ametller Origen.



El juny de 2023, la Comissió d'Urbanisme del Penedès va aprovar definitivament modificar el POUM de Gelida, per permetre una zona industrial de fins a 23 ha en un espai natural protegit. En aquest indret, el grup Ametller Origen hi vol construir una gran nau logística, una fàbrica de processament d'aliments, una planta d’hidrogen i una de biogàs entre d’altres infraestructures. En el mateix procediment es requalifiquen 21 hectàrees de vinya protegida per permetre-hi la instal·lació d’hivernacles tecnificats de fins a 9 metres d'alçada.



Des de Stopagroparc expliquen que hi ha raons fonamentades que qüestionen tant la legalitat com la pertinència dels procediments involucrats en aquesta modificació.



El contenciós farà especial incidència en el greu perill que l'Agroparc suposa per a la supervivència de l'àliga cuabarrada, espècie protegida, i la funcionalitat del connector ecològic, així com la desmesurada quantitat d'aigua que el projecte preveu utilitzar en hivernacles i hortes, en plena zona de secà. Aigua que ningú, ni l'ACA, hauria de garantir en un context d'emergència per sequera i crisi climàtica. Per altra banda, la demanda també incidirà en aspectes urbanístics del projecte.