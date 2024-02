Català

El Govern de les Illes incompleix l’Acord de Millora i menysté l’Estatut i la Llei de normalització

La Conselleria d’Educació i Universitats elimina de les seves competències la normalització lingüística de la llengua pròpia, la catalana, objectiu que per llei li pertoca, tot i que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix, a l’article 35, que «normalitzar-la ha de ser un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma», i que la Llei de normalització lingüística estableix a l’article 4 que «els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana». En el decret 12/2023, ha desaparegut qualsevol menció a la normalització lingüística.

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa tenia dins les seves competències «l’ensenyament del català i la normalització lingüística en l’àmbit educatiu». Arran del Decret del juliol, aquestes passen a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives i ja només diu «l’ensenyament del català en l’àmbit educatiu».

No és, per tant, casual que, en la compareixença del conseller Vera a la Comissió d’educació del Parlament, explicàs un pla de segregació que, sense cap mena d’argumentació pedagògica, equiparava l’ensenyament de la llengua pròpia amb el de les llengües estrangeres!

Així, tampoc pot ser fortuïta l’eliminació del DinamiCAT de la Conselleria. L’STEI vetlarà perquè cap dels objectius d’aquest servei deixin de dur-se a terme. Per si no fos prou, la Conselleria incompleix amb l’Acord de millora: no només continua sense elaborar el «pla de xoc de mesures socioeducatives per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius» sinó que crea un servei en què mescla normalització lingüística i altres qüestions, quan l’Acord estableix que ha de ser un servei específic.

L’STEI exigeix que es doti del personal necessari per dur a terme les competències que dicta la llei i les accions que la llengua pròpia continua necessitant a l’àmbit educatiu. I no tolerarà aquesta política lingüística que mescla amb les competències del servei qüestions que en resulten alienes.

Cal que la Conselleria deixi d’esforçar-se a fer contents els socis d’ultradreta i doni compliment a l’Estatut, la Llei de normalització lingüística i l’Acord de millora