Sequera

El Baix Llobregat en alerta por incendi

Divendres passat, el departament d'Interior va activar el nivell d'Alerta per incendi al Baix Llobregat (a la fase 2 de risc del Pla Alfa). Com a conseqüència de les actuals condicions meteorològiques. Un avís que va acompanyat d'una sèrie d'actuacions preventives destinades a minimitzar les possibilitats d'incendi , sobretot a les zones més delicades, com el de la serra de Collserola.

Tant veïnat com visitants o excursionistes han de conèixer les restriccions i recomanacions emeses pel govern, a més de complir les normes que els Agents Rurals estableixen per garantir la seguretat de tots. Les autoritats locals demanen una atenció especial a l'hora de desenvolupar activitats. D'altra banda, està totalment prohibit fer barbacoes , cremes de residus agrícoles o altres pràctiques de risc durant aquest període de vulnerabilitat.