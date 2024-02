Repressió

Dos militants s’enfronten a 12 anys de presó per participar del moviment per l’habitatge

S’ha convocat una concentració solidària a les 9:00 h del matí davant l’Audiència Provincial en suport als militants encausats mentre es duu a terme el judici del cas Olzinelles Absolució.

Demà dijous dia 29 de febrer a les 9:00 h del matí, a l’Audiència Provincial de Barcelona, se celebrarà el judici del cas Olzinelles Absolució. Dos militants del moviment de l’habitatge s’enfronten a un total de 12 anys de presó, acusats de desordres públics i atemptat contra l’autoritat durant un desnonament.

Els fets es remunten a la rua de Carnestoltes del 2020 convocada per l'Escola Popular de Sants i el Grup d'Habitatge de Sants amb l’objectiu d’assenyalar els responsables de la destrucció, la gentrificació i l'encariment dels habitatges al mateix barri. Durant la rua, en la qual van participar veïnes, famílies i diversos col·lectius de Sants, es va visibilitzar un bloc alliberat al carrer Olzinelles on s’havien reallotjat famílies que havien estat desnonades. En un ambient festiu, amb infants, i enmig d'un berenar popular, la policia va carregar contra les persones que estaven al voltant de la porta del bloc: una setantena van ser identificades i multades i a dues a l’atzar se les va acusar de desordres públics i atemptat contra l’autoritat. Ara, la Fiscalia els demana 6 anys de presó a cadascuna.

S’ha convocat una concentració solidària a les 9:00 h del matí davant l’Audiència Provincial en suport als militants encausats mentre es duu a terme el judici del cas Olzinelles Absolució. Hi haurà diversos parlaments d’altres grups d’afectades per la repressió perquè, segons afirmen des del grup de suport als militants, «el judici és contra tot el moviment per l’habitatge» i «s’utilitza la repressió policial, administrativa i jurídica per silenciar aquelles que defensen que l’habitatge hauria de ser un dret».