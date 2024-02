Pagesos en lluita

Assemblea Pagesa convocarà mobilitzacions a l'entorn de la "Setmana Santa"

L’Assemblea Pagesa de Catalunya va aplegar a Pujalt unes 200 persones provinents, principalment, de la pagesia però també d’altres col·lectius relacionats amb la lluita pel dret a l’alimentació i per la defensa del territori.

La convocatòria portava per títol “Una altra pagesia, una altre sistema alimentari, un altre territori” i es dirigia a visualitzar les realitats pageses obviades pel moviment agrari de les darreres setmanes i a establir aliances per defensar-les.

L’assemblea oberta es va posicionar críticament respecte a la Plataforma Pagesa per no apostar per canviar les bases de l’actual model agroalimentari, responsable de la desaparició de la petita pagesia. En aquest espai es barregen reivindicacions contradictòries i ha transitat, amb escàs debat, cap a una taula de treball sense clarificar el model que defensa.

L’assemblea va servir per posar de manifest algunes de les dificultats pròpies de la pagesia petita i agroecològica i va coincidir en la necessitat d’unir forces i de retornar a la capacitat de mobilització i d’oposició al model dominant, demostrada a principis d’aquest segle amb les lluites contra els transgènics.

L’Assemblea Pagesa es posiciona clarament a favor d’un model de pagesia local, independent, agroecològica, nombrosa, tradicional, de relació directa amb la ciutadania i a favor també de l’organització de la producció i consum en clau interna de país i sense classisme de cap mena. I a la vegada, en contra de l’agroindústria i del model exportador. Ho venim defensant des de la nostra creació en el 2002 i no creiem en els espais de mobilització de “sector primari” ja que amaguen els interessos diferenciats i redueix el nostre clam al de l’economia .

Per això, juntament amb diverses persones i entitats reunides a Pujalt, hem acordat crear un espai diferenciat de lluita, per a la transformació del sistema alimentari, en clau agroecològica, de sobirania alimentària i de defensa de la terra i del paisatge rural.

També s’ha mostrat voluntat de treballar per a la creació d’espais permanents de coordinació de les lluites de la petita pagesia.

Les primeres mobilitzacions que hem acordat seran al voltant de Setmana Santa i inclouran espais de reflexió sobre demandes, accions de desobediència i construcció d’alternatives del moviment.