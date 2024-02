El Moviment Obrer a Mallorca, reeditat

Pere Gabriel i Sirvent historiador, publicà ‘El Moviment Obrer a Mallorca’ l’any 1973, dos anys abans de la mort del dictador Franco, fruit d’una exhaustiva recerca que inicià en ser destinat a Mallorca a fer el servei militar obligatori. En Pere formava part d’un conjunt de joves catalans que foren destinats a l’illa, com fou també l’escriptor de novel·la negra Jaume Fuster.

D’ençà de l’experiència militar obligatòria en Pere Gabriel s’ha vinculat a Mallorca per llaços familiars, la seva companya Margalida Tomàs i Vidal, filòloga, nascuda a Llucmajor, professora de secundària jubilada, fou investigadora de figures rellevants de la nostra literatura com Marià Aguiló, Maria Antònia Salvà, o Ramon Picó i Campamar, així com coordinadora de la revista 'Randa' editada per l’Abadia de Montserrat i que dirigia el pare Josep Massot i Muntaner.

En Pere Gabriel fou catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en l’àmbit social i cultural de Catalunya contemporània.

Ja jubilat ha reeditat i ampliat la recerca sobre el Moviment Obrer a Mallorca, cinquanta anys més tard d’aquella primera edició de Publicacions Abadia de Montserrat, ara per Documenta Balear amb la col·laboració de les Fundacions Darder Mascaró.

El pròxim divendres 16 de febrer he de moderar la taula rodona on presentarem aquesta contribució a la nostra història, conjuntament amb els historiadors David Ginard Féron, Sebastià Serra i la presència del mateix autor, a Can Oleo en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears a través del Vicerectorat de Projecció Cultural i universitat oberta, així com el Servei d’activitats culturals i el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Una interessant proposta que ens il·lustrarà no només sobre la recerca feta per l’amic Pere Gabriel en aquells anys sinó també sobre l’ampliació dels estudis que es presenten en aquesta nova edició.

Per mi, aquest acte té una especial importància, ja que en els mesos que en Pere visqué a Mallorca el vaig tractar conjuntament amb na Margalida i posteriorment em demanà que l’ajudés en la recerca d’una publicació que es trobava a la Biblioteca de Cort. Un modest ajut de documentalista per a una gran obra de recerca historiogràfica.

Us convid a venir divendres a Can Oleo, a les 19 h, coneixerem més la història de tantes persones que lluitaren per aconseguir canviar les condicions laborals i vitals d’aquells que res tenien, més que la seva força de treball, en un context històric de finals del segle XIX i el XX que Mallorca era una illa amb una altra economia, molt diferent del monocultiu turístic del segle XXI.