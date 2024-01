Creixement urbsnídtic

SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet presenta 29 propostes a un PDUM per frenar el creixement il·limitat

El projecte de Pla director urbanístic metropolità (PDUM) s’ha quedat molt curt i no servirà per revertir l’urbanisme agressiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Baix Llobregat, que contribueix de manera negativa i insolidària a agreujar la crisi ambiental. Per això, la plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ha presentat un plec d’al·legacions al document de l’aprovació inicial del PDUM, per fer veure a les autoritats metropolitanes que el projecte només serà útil si respecta les persones i el medi ambient, frena el creixement il·limitat i contribueix, de manera prioritària i eficaç, a mitigar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i assolir un balanç net d’emissions zero el 2050.

El PDUM ha d’implementar en l’àmbit metropolità, sense excuses, tots els objectius de l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic, que és jurídicament vinculant per a l’administració. En canvi, el projecte es limita a fer una posada al dia cosmètica del Pla General Metropolità de 1976, que potser tranquil·litza la consciència dels redactors del projecte i del Consell Metropolità que l’haurà d’aprovar, però que és ineficaç per revertir l’avanç de l’urbanisme especulatiu i assolir els objectius exigibles, per responsabilitat i solidaritat, en un espai on viuen 3,3 milions de persones.

Les al·legacions presentades per SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet inclouen 29 propostes concretes perquè el PDUM sigui el punt de partida d’una reorientació ambiciosa i total de l’urbanisme metropolità. Les propostes abasten des dels mecanismes d’adaptació al canvi climàtic fins el manteniment de la biodiversitat i els connectors ecològics, passant pels espais agraris, els espais naturals i les zones forestals, el cicle de l’aigua, la transició energètica, l’habitatge social, la mobilitat, la qualitat de l’aire i les vies de comunicació.

L’actual projecte de PDUM no fa cap esforç per anul·lar els plans urbanístics objectivament lesius per al territori i per la població actual. Per això, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet proposa anul·lar tots els plans urbanístics en zones inundables i que es refacin tots els anteriors a la declaració d’emergència climàtica de la Generalitat de Catalunya (2019) que estiguin pendents d’execució.

Finalment, la plataforma ciutadana SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet demana que se suspengui l’execució dels plans urbanístics que contradiguin les previsions del pla director metropolità fins a l’aprovació definitiva del PDUM i del pla d’ordenació corresponent, i també que s’apliqui la suspensió de llicències, durant el mateix període, a tota obra o projecte urbanístic d’habitatge o industrial en terrenys actualment d’ús agrícola o forestal, o que puguin afectar connectors ecològics.