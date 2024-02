Som Intersindical Contra la Proposta del Punt 10.7 del Nou Pla de Salut

Barcelona, 31 de gener de 2024 — L'organització sindical Som Intersindical s'ha alçat en ferm oposició a la proposta del punt 10.7 del nou Pla de Salut de la Generalitat, denunciant el que considera una "Balcellada" que posa en joc el futur de la sanitat catalana.

Amb la campanya "No et resignis, actua i digues la teva!", Som Intersindical fa una crida a la ciutadania i als professionals de la salut a alçar la veu contra les mesures que amenacen la condició de personal estatutari dels treballadors de l'Institut Català de la Salut. Aquestes accions, segons el sindicat, són un intent de privatització encobert que pot erosionar la qualitat i l'accessibilitat de la sanitat pública.

La proposta de "flexibilització" dels sistemes de gestió de persones, sota examen fins al 18 de febrer en un dubtós procés participatiu, és vista com una maniobra per desmantellar un sistema de salut que ha estat exemple d'eficiència i equitat. Som Intersindical fa una crida a tots els ciutadans a participar massivament en aquest procés, expressant el seu rebuig a la proposta.

La campanya també denuncia la falta de transparència en el procés participatiu, qualificant-lo de "decisió anònima i per internet" que no pot decidir el futur de la sanitat catalana. La resposta del sindicat és clara: "Entra i participa; tombem les seves obscures intencions!"

A més de la participació en el procés en línia, Som Intersindical anima a la comunicació directa amb els responsables polítics i a la mobilització social per a defensar els drets dels professionals de la salut i la integritat del sistema sanitari català.

"Estem davant d’un moment crucial per a la nostra sanitat," afirma un portaveu de Som Intersindical. "No podem permetre que la balança es decanti cap a la privatització i l'erosió dels nostres drets. Fem un crit d’alarma i us convidem a unir-vos a la nostra lluita."

Per a més informació sobre la campanya o per expressar el vostre suport, poseu-vos en contacte amb Som Intersindical o visiteu https://participa.gencat.cat/processes/pactenacionalsalut. Per dubtes o consultes, contacteu-nos a primariaics@somintersindical.cat.

Junts, podem protegir la sanitat pública. Actua ara!

Per a més informació:

Som Intersindical www.somintersindical.cat

primariaics@somintersindical.cat