Català

Presentació de NOS, Agrupació d'entitats per la defensa i promoció del valencià

Aquest dijous a les 12h, a la Sala Altamira de la Universitat d’Alacant (Av. de Ramón y Cajal, 4, Alacant)

Vint-i-sis entitats cíviques de l’acció social, educativa, cultural i de l’àmbit del treball presentaran avui a la Sala Altamira, de la Universitat d’Alacant (Av. de Ramón y Cajal, 4, Alacant), una agrupació d’entitats per la defensa i la promoció del valencià, l’única llengua pròpia oficial al País Valencià, i per a la vigilància i l’exigència a l’administració autonòmica del compliment de les seues obligacions de protegir-la i respectar-la establertes a l’Estatut d’Autonomia. A l’acte, es presentarà un manifest amb un decàleg per reivindicar la llengua, així com les primeres accions que es desenvoluparan.