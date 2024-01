Mantenir-se en català, una mostra d’autoestima

És molt bona i molt d’agrair, la iniciativa ‘RepteMantinc’, del col·lectiu Mantinc el Català, per trencar l’hàbit de la majoria de catalans d’abandonar la llengua tan bon punt algú els parla en espanyol, o de fer-ho fins i tot per prevenció abans que l’interlocutor obri la boca. En primer lloc, diguem que es tracta d’un col·lectiu que ja fa anys que treballa als Països Catalans amb deu principis que, resumits, es concreten així: conscienciar el màxim nombre de persones de mantenir el català sempre, a tot arreu i amb tothom en l’àmbit dels territoris de parla catalana. Iniciar les converses, tant orals com escrites sempre en català. Mantenir-les mentre ens entenguin. Impulsar aquests hàbits lingüístics a l’educació per aconseguir que docents i alumnes mantinguin sempre el català. Exigir als polítics compromesos amb la defensa de la llengua que facin el mateix, especialment a les conferències de premsa. Entendre el català com una llengua d’integració i benvinguda, i compartir-la amb els nouvinguts. Conèixer i defensar els nostres drets lingüístics: tenim dret que ens atenguin en llengua catalana, sense haver de canviar de llengua. En definitiva, es tracta que entenguem el fet de mantenir-nos en català com un requisit indispensable per ajudar a millorar l’ús social de la nostra llengua.

La iniciativa ‘RepteMantinc’ és una aplicació que pot ser descarregada al web de l’associació o també en les plataformes d’aplicacions i que es fonamenta en la idea que calen tres setmanes per fer que una praxi determinada esdevingui un hàbit. És a dir, que en només 21 dies podem aconseguir revertir el mal hàbit d’esborrar el català en la nostra vida diària i en les nostres relacions, ja sigui per inèrcia, per dubte, per por, per inseguretat o per acomplexament.

Aquesta idea, en certa manera, és filla dels Tallers per la Llengua promoguts fa uns quants anys pels psicòlegs del País Valencià, Ferran Suay i Gemma Sanginés, consistents en unes classes impartides a petits col·lectius –jo mateix hi havia col·laborat en algunes– per vèncer l’hàbit de submissió apresa que suposa avergonyir-se inconscientment de la llengua catalana. En aquell cas, eren classes presencials molt didàctiques que obrien els ulls a molta gent sobre la baixa autoestima que palesa l’acció d’amagar la nostra llengua al nostre país.

Però el més interessant del ‘RepteMantinc’ no és només la idea de canviar d’hàbit en 21 dies, sinó la recàrrega d’autoestima que implica aquest canvi a l’hora de relacionar-nos de paraula o per escrit. Es tracta de llevar-nos l’arrelada creença que parlar en català a Catalunya, amb algú que ens parla en espanyol, és de mala educació. Parlar la teva llengua al teu país no és mai de mala educació. És la normalitat. El que és de mala educació és viure en un país i negar-se a aprendre la seva llengua. Això sí que és de molt mala educació. La ideologia colonitzadora “estamos en España” no serveix. Tots els pobles del món tenen una única llengua pròpia. I la llengua pròpia de Catalunya és el català.