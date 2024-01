El darrer tram de l’any, coincidint amb el pacte entre el PSOE i els independentistes, ha estat marcat per un fenomen antropològicament interessant: la rebel·lió dels senyors rancis que, malgrat tota una vida assegurant que són d’esquerres, engreixen les files del reaccionarisme. Una munió de personatges tristots que, des de posicions de poder i prestigi, es lamenten que els trepitgen els privilegis. Que ja no es pot dir res, coi de dones i gais. Quants drets més voldran? Que l’amnistia esberlarà Espanya, coi de catalans. Què s’han cregut, que la democràcia compta més que la unidad de la patria?

Una bona part d’aquests senyors, enrabiats amb el món que els envolta perquè gira massa ràpid —tan bé que els anava quan ells en regulaven la velocitat!—, provenen de l’entorn del PSOE. Des de figures cabdals del partit, com ara Felipe González i Alfonso Guerra, a intel·lectuals que han crescut a la seva falda, com ara l’escriptor Javier Cercas, l’últim d’afegir-se a la comitiva del lament.

En un article a El País molt celebrat per l’extrema dreta, l’autor de Soldados de Salamina assegura que el pacte del PSOE amb els independentistes l’ha indignat tant que fa “una crida a la rebel·lió”. Cercas es queixa que “contra la dreta tot està permès” i anuncia que la seva rebel·lia consistirà a votar en blanc i a fer apologia de la lotocràcia. “A partir d’ara, em declaro antisistema, passo a la clandestinitat i crido a la rebel·lió general”, assegura, sense despentinar-se, des de la seva tribuna en el principal diari estatal.

Aquest cinisme victimista de qui es proclama silenciat i perseguit des del capdamunt de la cadena del poder agermana els senyors que es creuen revolucionaris mentre calquen discursos falangistes, o lamenten que “ja no es poden fer acudits d’homosexuals i nans”, com va etzibar Guerra des del programa televisiu espanyol de màxima audiència. Fins on es pot estirar el xiclet de l’etiqueta de “referent d’esquerres” quan a qui representes i beneficies sistemàticament és a l’extrema dreta?