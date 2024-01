Català

La marca de roba Macson incorporia el català en l’etiquetatge

La coneguda marca de roba Macson ha començat a etiquetar en català els seus productes i ha incorporat aquesta llengua a la pàgina web arran de les demandes de Plataforma per la Llengua. L'entitat es congratula per haver aconseguit que aquesta històrica empresa barcelonina, nascuda a principi dels anys quaranta, hagi incorporat, per fi, el català. Actualment, té botigues a diferents territoris del domini lingüístic com ara Catalunya, el País Valencià i Andorra.



Macson, els darrers anys, ha incrementat substancialment l'activitat comercial en línia. L'aposta per potenciar la venda mitjançant la pàgina web dota encara de més rellevància el pas que ha fet l'empresa per incorporar-hi el català. Fins ara, només s'hi podien trobar el castellà, l'anglès, el francès i el portuguès.



D'altra banda, amb la incorporació del català en l'etiquetatge, Macson comença a complir el Codi de consum de Catalunya i s'afegeix a la llista de marques de roba que etiqueten en català a instàncies de Plataforma per la Llengua, un conjunt de firmes que sumen més del 65% de la facturació del sector al mercat espanyol.