La Dictada occitana 2024

Tindrà lloc aquest dissabte 27 de gener. Es realitza un cop l’any i, edició rere edició, s'hi van afegint més pobles i ciutats tant d’Occitània com dels Països Catalans. Enguany ja són 38 les localitats que hi participen.

La Dictada occitana és un concurs d’ortografia obert a tothom. El seu objectiu és retornar a la llengua occitana el prestigi que es mereix. Va començar a la vila de Castres fa vint-i-set anys, i es va idear com una oportunitat per a tots aquells locutors naturals d’occità que no el sabien escriure. No cal però, cap coneixement mínim de la llengua per a participar-hi. Podeu fer la Dictada encara que sigui aquest el vostre primer contacte amb la llengua occitana.

La seva dinàmica és ben senzilla: el mateix dia a la mateixa hora en diversos indrets es llegeix un text en occità i els participants l’han d’escriure. Tot seguit es fa la correcció dels textos i es dona un premi a aquells que han fet el dictat amb menys errades.

Tots els participants rebran premis i diplomes perquè la importància de la Dictada prové de la participació i el suport a la llengua. Hi haurà premis especials als primers de cada categoria (adult, professional i infantil).

