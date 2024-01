Sequera

La CUP presenta una moció a la Diputació per abordar la sostenibilitat hídrica de les comarques nord-orientals

El grup CUP-Som Poble ha anunciat que en el proper ple de la Diputació, que se celebrarà dimarts vinent, es debatrà una moció que, en paraules del diputat Guillem Surroca, té per objectiu que la institució “es posicioni a favor de canvis estructurals en la gestió de l’aigua gironina, necessaris en l’actual context de canvi climàtic tal com demostra l’extrema sequera actual”. Així, en un moment que el Govern català ha anunciat una important nova reducció dels cabals de manteniment dels rius (de 2.000 l/s a 600 al Ter i de 135 l/s a 40 a la Muga) i que les entitats ecologistes denuncien que són insuficients i crònicament vulnerats, reivindiquen que es duguin a terme les mesures estructurals necessàries per assegurar-ne la sostenibilitat.

El text recull reivindicacions de plataformes com Aigua és Vida i SOS Costa Brava, com que es corregeixi l’ampliació de la concessió de l’ACA per abastir, des del Pasteral, els serveis d’aigua de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava. Assenyalen que aquesta incompleix la Llei del Ter des de 2012, superant en un 38% el topall màxim de captació establert. Igualment, comparteix la seva alerta per una possible “nova ofensiva immobiliària” ─que agreujaria el problema─ al litoral gironí. Finalment, incorpora la reivindicació de la pagesia (especialment perjudicada per les mesures actuals i previstes) perquè se l’ajudi i les restriccions siguin justes entre sectors econòmics.

Arran d’una trobada amb Pau Masramon (president d’Aigua és Vida Girona) i Adrià Compte (biòleg i president de Naturalistes de Girona) al Pont de la Barca, on es comprova el cabal del Ter en el seu pas per Girona, la formació independentista ha denunciat “la irresponsabilitat crònica a l’hora de preveure una situació com l’actual, tot i l’alerta continuada d’experts i activistes”. Masramon, en referència als nous cabals anunciats, ha lamentat que “suposen el certificat d’eutrofització de rius com el Ter, de la seva defunció”. Compte ha destacat “la clara necessitat de canvis estructurals que ens permetin viure amb uns consums més sostenibles d’aigua; el Ter té un 45% menys de cabal que fa 60 anys, i fins avui no hem parat de sobreexplotar-lo cada cop més”.