Litoral

La CUP Tarragona exigeix l’aturada immediata de les obres a la Platja Llarga i el retrocés dels límits del Càmping Las Palmeras

El Càmping Las Palmeras iniciava fa pocs dies unes actuacions al límit amb la Platja Llarga que són una amenaça per l’ecosistema i l’ús públic d’aquest espai. La direcció del càmping ha impulsat unes obres enfocades a reconstruir un sistema dunar artificial que protegeixi el seu negoci privat dels embats dels temporals.

S’està actuant sobre una franja de terreny d'uns 900 metres de longitud i una amplada variable d'entre 1 i 3,5 metres. A la sorra excavada s’hi col·loquen mantes de material geotèxtil. Un material que no és biodegradable i que pot aparèixer a la superfície de la Platja Llarga en cas de temporal. D’altra banda, el càmping també reconstruirà tres trams d'escullera de pedra malmesos pels temporals. Es tracta, doncs, d’elements artificials que no han de ser part de la platja i que no fan més que rigiditzar encara més aquest espai natural. Per tot això, el projecte no compta amb l’aprovació dels tècnics de l’Ajuntament de Tarragona.

El segon problema que presenten les obres té a veure amb la distància entre el perímetre del càmping i l’aigua, que en cap cas supera els 10 metres tal com marca la normativa de Costes. Així doncs, Las Palmeras s’està apropiant de l’espai públic retallant part de platja d’ús ciutadà.

Amb tot, des de la CUP sospitem que Las Palmeras ha impulsat els treballs gràcies a la llum verda que s’ha donat a nivell polític, obviant criteris objectius. En aquest sentit, assenyalem el Partit dels Socialistes, que des de la institució local i estatal han facilitat que es dugui a terme un projecte perillós per la ciutat i el seu medi ambient.

Aquesta sospita es basa en l’opacitat exercida per la direcció del càmping des de sempre pel que fa a la seva ocupació privada de la Platja Llarga i l’amenaça que això suposa pel futur d’aquest entorn natural. En aquest sentit, la CUP va jugar un paper clau des de la regidoria de Medi Ambient durant el mandat anterior, parant els peus als interessos econòmics que Las Palmeras sempre ha posat per davant de criteris ambientals.

La platja necessita metres per donar marge a l’ecosistema dunar per tal que aquest pugui regenerar-se. Les iniciatives privades no poden ser un escull a l’hora d’assegurar el seu futur. És per tot això que des de la CUP exigim que s’aturin les obres i, no només això, sinó que la platja recuperi l’espai perdut. En aquest sentit, des de la CUP, subscrivim les reivindicacions formulades des de fa anys per part dels col·lectius ecologistes del territori: cal que es deixi de retallar espai a l’entorn natural i es comenci a retallar al càmping. Sense una extinció de les concessions d’ocupació del domini públic i la seva requalificació com a zona verda de protecció especial i la posterior naturalització dels espais alliberats, no serà possible tenir una Platja Llarga resilient davant dels embats dels temporals.