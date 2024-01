Lluita institucional

La CUP de la Seu d'Urgell senuncia problemes amb el dret a l'empadronament

Diferents veïnes han explicat a la formació anticapitalista que a l’hora de realitzar el tràmit d’empadronament a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament, s’han trobat amb traves burocràtiques que els han dificultat la inscripció padronal.

La regidora Valls ha explicat avui a la Junta de Govern Local les queixes que els han fet arribar diferents veïnes de la Seu i Castellciutat, que asseguren que davant la demanda d’empadronament s’han trobat que els tècnics de l’ajuntament els exigeixen documentació que no és obligatòria per a fer aquest tràmit i ho justifiquen dient que existeix un protocol o una normativa municipal que així ho dicta.

La regidora recorda que el padró és un registre d’habitants i que l’administració local ha de facilitar la gestió perquè es pugui tenir un registre real de les persones que viuen en el municipi. A nivell legal, l’ajuntament no pot entrar a valorar quantes persones estan empadronades en un domicili, ni tampoc les condicions de les mateixes per a permetre l’empadronament.

L’any 2020, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 2 de maig es fixaven unes instruccions tècniques per a ajuntaments a seguir en la gestió del padró municipal, en les s’estableix que “El padró ha de reflectir el domicili on viu cada veïna del municipi. De la mateixa manera que la inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies jurídic-privades sobre la titularitat de l’habitatge, ho és també de les circumstàncies físiques, higienicosanitàries o d’una altra índole que afecten el domicili”. Amb això, han de figurar com a domicilis vàlids en el padró infrahabitatges, i fins i tot en absència total de sostre.

Des de la CUP exposen que per a inscriure's en el padró municipal únicament és necessària documentació acreditativa de la identitat de la persona i documentació acreditativa del domicili de residència. Aquesta última documentació pot ser des del contracte de lloguer, com de subministraments, com una autorització de la titular del

contracte, entre d’altres. Si no hi ha cap tipus de documentació, el consistori hauria de comprovar la residència de la veïna en el domicili on demana ser empadronada.

La regidora recorda que l’empadronament és un dret i una obligació per a totes les persones que viuen en un municipi, ja que és la porta d’entrada a altres drets reconeguts, com són l’educació i la sanitat. Aquest dret/obligació queda recollit en l’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que dicta que “Qualsevol persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideix habitualment”, i garantir el dret a l’empadronament és una obligació de les administracions públiques.

La formació anticapitalista adverteix que posant traves burocràtiques a l’hora d’empadronar-se s’està actuant fora del marc legal i s’està dificultant l’accés a un dret/obligació a les veïnes. En aquest sentit, es demana eliminar per complet tot aquest tipus de dificultats i que les veïnes puguin accedir al tràmit de forma senzilla i sense haver de realitzar gestions que no són estrictament necessàries.