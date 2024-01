Sobiranisme

L’ASM encoratja l’OCB a no acceptar la ‘medalla de oro al mérito en las bellas artes’

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca encoratja l’Obra Cultural Balear a rebutjar la ‘medalla de oro al mérito en las bellas artes’, atorgada pel Ministeri de Cultura espanyol, atès que acceptar-la implicaria legitimar l’Estat que ataca tot el que l'OCB representa i defensa.



L’ASM felicita l’OCB pels 60 anys d’existència, i considera evident que la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura pròpia de les Balears ha estat i és indispensable. Acceptar aquest premi, emperò, només serviria per rentar la imatge de l’Estat que, per activa i per passiva, i sigui quin sigui el color polític del govern de torn, ha fet davallar l’ús social del català a uns mínims històrics.



No es pot oblidar que és l’Estat espanyol qui ens obliga a rebre quaranta canals de TDT i el 100% de les plataformes en espanyol, cosa que afecta directament la llengua de les xarxes socials i els influencers; qui, al mateix temps, impedeix la reciprocitat de la recepció de les televisions en català; qui l’any passat va augmentar fins a 167,5 milions d’euros el pressupost de l’Instituto Cervantes, mentre ignora les entitats que treballen pel català; qui obre les portes a l’allau immigratòria i la superpoblació i no ens dota d’eines legals i econòmiques per integrar els nouvinguts; qui no impulsa ni fa respectar la nostra llengua als tribunals de justícia, les forces de seguretat de l’Estat, l’administració perifèrica i els destacaments del seu exèrcit; qui cada any aprova al voltant d’un centenar de normes legals que discriminen el català; i qui, en definitiva, en lloc de complir la promesa constitucional de dedicar-nos un «especial respeto y protección», ens sotmet a una substitució lingüística galopant, que s’ha accelerat les darreres dècades, sigui mitjançant l’agressió flagrant o «sin que se note el cuidado».