Fredi Bentanachs denuncia que van intentar rebentar l'acte d'homenatge a Martí Marcó

Bentanachs, que durant anys ha mantingut la flama de l'acte en record de Martí Marcó al carrer Bruc de Barcelona (on va ser assassinat el seu company independentista, el 1979), ha fet aquestes manifestacions a X, que recull que estan fetes "des del sentiment i estima per la memòria del patriota Martí Marcó, repudiem i denunciem uns fets excecrables què l'esquerra independentista ni cap patriota, no pot tolerar."

En la seva denúncia pública, Bentanachs exposa que els responsables d'aquest sabotatge de l'homenatge al carrer Bruc són d'un sector d'ERC ("un grup sectàri d'ERC"), partit amb què ha col·laborat "sense incidents" i durant 45 anys en els homenatges a Martí Marcó.