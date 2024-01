exclusió social

El pressupost més alt de la història de l’IMSST comença a fer aigües

La CUP de Tarragona considera que el nou contracte de l’IMSST per atendre infants en risc d’exclusió social fomenta la injustícia social i precaritza les treballadores del camp social.

El dia 28 de desembre passat s’aprova el pressupost municipal pel 2024. En l’aprovació, l’actual alcalde del PSC en Rubén Viñuales va declarar que eren uns pressupostos per no deixar ningú enrere i prova d’això segons manifestava era que dotaven l´Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) amb el pressupost més alt de la història. El dia 29, l’endemà de l’aprovació, a la web de l’IMSST es publicava la licitació del “servei de prestacions professionals de personal socioeducatiu, sociocultural, i de lleure per al desenvolupament de projectes i programes”. Aquest servei bàsicament serveix per donar suport a les famílies amb infants en situació de risc, acompanyant el procés de criança i compta actualment amb 32 professionals per atendre a 386 persones tal i com es pot trobar a la web de l’IMSST.

Per la CUP, el nou contracte que està previst que s’aprovi ens els propers mesos pateix fortes retallades ja que es preveu una atenció d’un màxim de 240 persones per any, més de 100 persones menys del que s’atén actualment.

Una altra denúncia que fan els anticapitalistes és la retallada de personal, es passa de 32 professionals a 27, però la denúncia va més enllà perquè es precaritzen les condicions laborals del que desenvoluparan el servei: el nombre d’hores d’atenció, la durada del contracte laboral ja que és de 11 mesos (no es cobreix l’agost) i possiblement entre el plec s’amagui una davallada en escala salarial del personal tècnic superior.

La CUP de Tarragona creu que el PSC ha de tornar molts favors contrets en la campanya electoral i considera molt greu que es faci a costa de l’atenció a les persones més vulnerables, a la vegada que lamenten que el PSC no hagi aprofitat la fi de de l’anterior contracte per engegar un procés municipalitzador.

Per últim la candidatura municipalista dona suport a la concentració del proper divendres a les 11h davant de l’Ajuntament per reclamar la fi de la precarietat laboral en l’àmbit social.