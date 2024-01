Disneylència

No content d’haver retirat el suport municipal a Les Magues de Gener, l’Ajuntament de València ha decidit incloure personatges de Disney, en alegre promiscuïtat amb alguns altres de la Bíblia, en la Cavalcada de Reis d’avui. El boicot a la tradició republicana de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat-Sororitat, que provoca urticària als del bàndol nacionalcatòlic, és un pas més en l’intent de transformar la capital en centre temàtic de coentor mundial capaç d’atraure més turisme. En el fons del que es tracta és de despullar fins a la desintegració final tot element diferenciador, autèntic i genuí, i de substituir-lo per qualsevol acudit fàcil, somordo i infantiloide (que no infantil), adjectius que s’ajusten com un guant a la marca Disney, fàbrica d’il·lusions amb què l’imperi colonitza, desdibuixa i embadaleix el món des de fa més d’un segle. Si la llengua dels castellans fou companya inseparable de l’espasa en la forja d’un imperi on mai no es ponia el sol i que va deixar en els fossars de la història llengües, cultures i pobles sencers, al costat de la Bíblia omnipresent i en versió anglesa hi figura tot l’entramat de personatges, cançonetes i mons multicolors que sosté un dels millors negocis del capitalisme transnacional. El món ja era global abans d’internet gràcies a Disney, precisament –i amb el permís de la Coca-Cola, les grans tabaqueres i la indústria armamentística, entre altres genials aportacions made in USA. De manera que en perfecta sintonia amb la política de desarrelament anticultural marca de la casa PPVOX, València se sumarà a la festa d’ofrenar noves glòries a l’imperi de l’estupidesa. I d’Espanya, com sempre, que no debades tota la parafernàlia viscosa dels perotets animats i les mel·líflues pel·lícules amb actors de carn i os de la famosa factoria nord-amerciana, es projecta invariablement en castellà. Disney no és, com els cada vegada més abundants rètols comercials dels nostres carrers, més que el vernís amb què se sofistica i disfressa una espanyolització galopant. A la Cavalcada dels Reis d’Orient hi haurà enguany uns altres convidats de luxe: Policia Local i Nacional a cavall (no sabem si disfressats de pastorets o de soldats romans o amb l’uniforme de gala, que també diu molt a l’ocasió) i una carrossa especial que passejarà el cos i l’ànima de les nostres falleres majors, que amb els actuals governants de la cosa nostra tenen festa assegurada tot l’any. Les empreses patrocinadores –cal repartir bé els guanys del negoci públic entre privades i selectes mans– faran publicitat dels seus productes per a alegria d’infants, innocents i acòlits. I perquè no siga dit que als organitzadors del nyap no els preocupa la lectura, l’eslògan Un niño que lee será un adulto que piensa apareixerà sobre un gran llibre del Quixot darrere del qual hi haurà escenes representades de la novel·la que en faran el subratllat oportú. No cal dir que de la greu (i fantasmagòrica: quants dels organitzadors de la cavalcada deuen haver llegit Cervantes o qualsevol altre autor?) activitat lectora i de la no menys greu del pensar, n’han quedat sistemàticament exclosos autors i obres de la nostra literatura. Pobre Cervantes, de nou sota el jou que el justifica com a arma llancívola de l’imperi, ell que tant es va estimar el Tirant i Catalunya! Girem-los la impostura: un xiquet que veu per enèsima volta les figures anodines de Disney i se les menja fins en la sopa nadalenca sense altres ingredients de la terra que contraresten els perniciosos efectes del fast food, no serà mal un adult que pense.

Sort, però, que Les Magues tornaran el dia 14 gràcies a la Societat Coral El Micalet i al suport popular. Sort també que podrem veure, si la nit és clara, l’anunciada pluja d’estreles dels Quadràntids, un espectacle molt més interessant que la pallassada (que segur que no els perdonen els pallassos de veritat i ofici) del circ PPVOX. I si la nit no és clara també estaria molt bé que l’aigua tornés de nou, després de mesos i mesos, a regar en forma de pluja copiosa i fins d’aiguat benèfic aquesta terra eixuta que el vent de ponent castiga de manera tan constant i cruel. Toquem ferro i encomanem-nos als Reis i a les Magues, sempre tan generosos!