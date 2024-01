Repressió

Arxivada la causa contra cinc independentistes de Reus per les protestes post-sentència

Els fets feien referència a les protestes contra la sentència del Procés, del dia 14 d’octubre, a la ciutat de Reus. Després d’una marxa d’Unió de Pagesos, i després de la convocatòria de l’ANC, agents de policia van intervenir en la concentració d’independentistes davant la comissaria de la policia espanyola. Allà, per acabar-ho d’embolicar, cinc membres de VOX, una d’elles amb un cúter amagat, es van encarar contra els independentistes, sabents-se protegits per agents del cos estatal però també per l’autonòmic. Així va ser com, dels atestats de tots dos cossos, i per les identificacions visuals a l’engròs, sense poder mai atribuir cap fet concert a cap d’ells, van ser inclosos en un nou procediment penal independentistes de la CUP, molt coneguts a la ciutat, com en Ricard, i el llavors regidor i portaveu del Secretariat Nacional, Èdgar Fernández.

A dos dels cinc independentistes encausats ja se’ls va arxivar la causa el maig passat però ha hagut de ser ara, entrat el 2024, quan el jutge del cas tanca la causa per a tothom, després de dues sol·licituds per part de la defensa i el posicionament favorable de la fiscalia.

Cap acusació concreta, cap delicte, però això sí, cinc anys de causa oberta. La indignació per la imputació a dit, i la coherència desobedient, va dur el regidor cupaire a desatendre els manaments judicials per prestar declaració. El febrer de 2021 va ser detingut i obligat a passar pel davant del jutge a qui, de nou, va dir que no pensava declarar. És el quart procediment judicial que afronta l’independentista reusenc, juntament amb l’altre conegut militant, en Ricard. Tres procediments ja han quedat arxivats i en resta només un d’obert, relatiu també a les protestes post-sentència, en concret del dia 16 d’octubre i pel qual, havent tornat a plantar el jutge, el llavors regidor Èdgar Fernández, també va ser detingut el 7 de juliol de 2022.

Celebran que l’arxivament s’hagi imposat de nou i exigim que s’aturi la persecució a dit per raons polítiques. Exigim que s’arxivin d’una vegada per totes les causes obertes contra activistes i manifestants independentistes!