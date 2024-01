Agenda Mallorca 2029

El 31 de desembre de 2029 es compliran 800 anys, vuit segles, de la data més important de la història de Mallorca. Serà un moment especialment adequat per organitzar una gran commemoració que, impulsada per les institucions públiques o per la societat civil, ha de servir, en primer lloc, per recuperar la memòria i per revisar, actualitzar i potenciar la Diada.

També serà un gran moment per fer un balanç, una avaluació del nostre present col·lectiu.

I, sobretot, serà un gran moment per culminar un procés, que proposam que s'enceti dins aquest 2024, que faci entrar Mallorca en una nova etapa més rica i plena.

Amb tota la modèstia i bona voluntat, propòs la posada en marxa durant enguany de l'Agenda Mallorca 2029, que seria un procés participatiu que tendria diversos eixos de feina. Un per cada objectiu. Els objectius que, de partida, propòs, que siguin els següents:

Una Mallorca feliç

Una Mallorca plenament democràtica

Una Mallorca econòmicament pròspera

Una Mallorca socialment justa

Una Mallorca sostenible i referència de defensa del territori i el medi

Una Mallorca cohesionada

Una Mallorca rica en cultura

Una Mallorca referent en Educació, coneixement i investigació

Una Mallorca en català

Una Mallorca empoderada i lliure

Una Mallorca plataforma per la Pau al Món.

Evidentment es tracta d'una proposta completament oberta, que es pot esmenar de dalt a baix i que ha de concretar i definir qui la impulsi.

Seria bo que aquest procés fos impulsat i coordinat per les principals entitats cíviques mallorquines i que siguin aquestes les que marquin els tempos, els terminis i els procediments.

La proposta és, idò, que les entitats es facin seva la proposta, la modifiquin tant com ho considerin oportú i la posin a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca.