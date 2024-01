Repressió

Absolen Subversives de Castelló, acusades per Abascal per un delicte d'odi

El Jutjat Penal número 3 de Castelló ha absolt l’associació feminista Subversives de Castelló pels delictes d’odi i d’amenaces contra el dirigent de Vox, Santiago Abascal. Els fets imputats tenien relació amb unes pintades en què s’observava el rostre del polític ultradretà amb un punt roig al front, que simbolitzava un tret de pistola.

La magistrada estableix a la sentència que no ha sigut possible determinar l’autoria material de les imatges i que no ha quedat acreditat que aquestes incitaren actes violents.

Abascal va denunciar el grup després de l’aparició de graffiti a Castelló en què es podia veure la cara amb un punt vermell al front coincidint amb una manifestació que va oferir Desembre de 2019. Vox manté en la seva acusació que els grafits tenien la signatura de Subversius i que constitueixen un delicte d’odi, i va demanar una multa de cinc anys i una pena de tres anys de presó per la qual va ser llavors la representant legal de l'associació.