Patrimoni paisatgístic

Reclamen major protecció per al massís del Garraf coincidunt amb el dia internacional de les muntanyes

En aquest dia dedicat a la protecció de les muntanyes, Les Agulles – Ecologistes en Acció el Baix Llobregat-Garraf, reclama un canvi de paradigma en el tractament del massís del Garraf, amb dues mesures urgents imprescindibles.

El massís del Garraf és un espai únic, un massís muntanyós de prop de 10.000 hectàrees de superfície, amb continuïtat cap al Foix, rodejat per la vall baixa i delta del Llobregat, la plana del Vallès i la línia de costa, i que assoleix els 657 metres al cim del Montau (Begues). Allotja fauna i flora de gran valor (amb espècies tant destacades com l’àliga cuabarrada, el margalló o la tortuga mediterrània), i representa l’únic gran espai no construït i continu al sud de Barcelona. Un massís que ha patit profunds impactes, precisament a causa de la seva proximitat a la metròpoli barcelonina. Cal destacar la presència de fins a 16 pedreres en els espais Garraf-Foix, d’on s’han extret milions de metres cúbics de roca per a alimentar cimenteres i construir macroinfraestrutures com el Port de Barcelona.

Els ecologistes reclamen d’una banda, que les administracions adoptin un calendari de tancament i restauració de la totalitat de les pedreres presents a les nostres muntanyes. Cal retornar a la natura el que un dia se li va prendre, i renaturalitzar aquestes instal·lacions industrials que generen un enorme impacte en els ecosistemes.

En segon lloc, també apunten que cal declarar definitivament el Garraf com a Parc Natural, d’acord amb la legislació catalana d’espais naturals protegits. Contràriament al que sovint es pensa, el Garraf no ha estat mai parc natural, sinó que únicament compta amb la consideració d'»Espai d’Interès Natural», i la Diputació de Barcelona el gestiona com un Parc Metropolità, sota una figura urbanística, amb un pla especial. En els darrers anys, també va ser inclòs a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, però això no és una declaració formal com a espai natural de protecció especial (ENPE). Tots els ajuntaments inclosos en els límits del Garraf van adoptar acords plenaris per tal de sol·licitar a la Diputació que tramités la seva declaració de Parc Natural, en coherència i coordinació amb el Departament d’Acció climàtica de la Generalitat, cosa que mai fins ara s’ha fet.

Per als ecologistes, aquestes dues mesures són les prioritàries, entre moltes altres que haurien de venir a continuació, per a garantir la conservació del massís del Garraf.