Català a l'escola

PP i Vox volen convertir el Departament d’Inspecció en comissaris polítics

Una mesura que suposarà dilapidar 200.000 euros, tan necessaris a l’educació de les Illes Balears

El Partit Popular va donar suport a una esmena de Vox als pressuposts de la Comunitat autònoma per al 2024 en què la formació d’extrema dreta demana reforçar la plantilla d’inspecció per a “preservar l’ensenyament i l’absència d’intromissions ideològiques”, amb un import de 200.000 euros.

L’STEI Intersindical considera inadmissible que el PP cedeixi a aquest nou xantatge de VOX, obsessionat per acusar el professorat d’adoctrinar a les aules, i destini aquests doblers a una tasca del tot innecesària, quan hi ha tantes mancances a cobrir dins el sistema educatiu de les Illes Balears. També rebutja frontalment que posin una vegada més els docents sota sospita i es limiti la seva llibertat a l’hora d’exercir la seva feina.

No es pot permetre que es malmeti amb aqueta mesura la tasca del Departament d’Inspecció Educativa, a qui segons la normativa vigent “s'encomana l'assessorament, la supervisió, l'avaluació i el control dels centres docents d'ensenyament no universitari, dels serveis i dels programes educatius de l'àmbit de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears”; en cap cas vigilar i censurar la praxi docent del professorat. En un moment d’incertesa a causa de la implantació de la LOMLOE i els seus criteris d’avaluació, els inspectors han d’ajudar i orientar el professorat, no fer de comissaris polítics del Govern de torn.

L’STEI Intersindical relaciona aquesta proposta amb el pin parental, pactat també entre PP i Vox, i els deliris de l’extrema dreta per imposar la seva ideologia reaccionària a les aules, lliure de qualsevol espurna de pensament crític i respecte per la diversitat. Posa els serveis jurídics del sindicat al servei del professorat de les Illes Balears i fa una crida una vegada més en defensa de la bona tasca dels docents, del seu compromís i de la seva integritat.