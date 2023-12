Ona Llibres, la llibreria d’una Catalunya Estat

Els catalans hauríem d’emmirallar-nos en l’amor que els francesos tenen per les seves coses i en l’energia que hi posen per tal de potenciar-les i vendre-les al món com si allò fos el centre de l’univers. Això és especialment rellevant en l’àmbit del patrimoni artístic. Aquí hem enderrocat joies arquitectòniques, botigues emblemàtiques, llocs d’interès cultural que eren un element vital de la nostra història. Si els bars parisencs Les Deux Magots o el Café de Flore fossin a Barcelona, que en faria d’anys que haurien desaparegut per posar-hi una franquícia de menjar ràpid o de manicura! Ai, perdó!, que ara, de les ungles, en diem ‘nails”. A Catalunya hem vist com llocs tan significatius com La Cova del Drac o Zeleste han mort davant la indiferència institucional. I en aquest sentit, un lloc com la plaça del Diamant, que va donar nom a una de les novel·les catalanes més universals, és força gràfic. Si Mercè Rodoreda hagués estat francesa i la seva novel·la s’hagués dit ‘La Place du Diamant’, ara seria lloc d’obligat turisme cultural a París. A Barcelona està deixada i només transmet grisor.

De vegades, però, gràcies a encomiables iniciatives individuals, es trenca aquesta indiferència catalana i apareix algú que es nega a acceptar la mort d’un lloc històric; algú que, en la mesura de les seves possibilitats, el revifa o el reconstrueix encara que sigui en un altre lloc. Aquest ha estat el cas de la llibreria Ona, que va néixer el 1962 a Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 654, les parets i el soterrani de la qual eren indestriables de l’evolució política de Catalunya. Quan hi entraves, no ho feies només en una llibreria, hi notaves també el pes emocionant de la història. Fites culturals com Ona, com l’editorial Proa i la col·lecció ‘A tot vent’ o com la discogràfica Edigsa (a més d’Òmnium Cultural i del Premi Sant Jordi) van néixer amb aquest esperit, gràcies a l’impuls de persones que van posar els seus anhels i diners al servei del país. Parlo de Joan Baptista Cendrós, de Lluís Carulla, de Jordi Úbeda, d’Ermengol Passola, de Josep Espar i Ticó...

Malauradament, en fer fallida la distribuïdora Arc de Berà, la llibreria Ona, que en formava part, va haver de tancar portes el 2010 sense que les crides per rescatar-la obtinguessin ressò. S’esborrava així, un escenari testimonial de la resistència catalana contra el feixisme fins al punt que la seva façana havia rebut moltes agressions pel fet de ser un símbol de catalanitat. I no ens pensem pas que allò és cosa del passat. En absolut. La llibreria que durant els primers anys del segle XXI va tenir la revista ‘Lletres’ entre els carrers de la Canuda i d’en Bot, amb llibres exclusivament en català, també va patir reiterades agressions als vidres i a la façana.

Ona, per sort, de la mà de Montserrat Úbeda, que n’havia estat la directora, va renéixer el 2013 al carrer Gran de Gràcia, 217, i és avui una llibreria molt estimada pels graciencs i considerada un signe d’identitat del barri. Però Ona va més lluny i l’any 2020, neix Ona Llibres al número 94 del carrer de Pau Claris, molt ben dirigida actualment per Iolanda Batallé, que és, alhora, la directora d’un club de lectura de la mateixa llibreria.

Arribats aquí, estimats lectors, vull recomanar-vos que si no coneixeu Ona Llibres, o que si tot i conèixer-la no hi heu entrat mai, ho feu ben aviat, perquè és una autèntica meravella. En realitat, és molt més que una llibreria, o, si ho voleu, un nou concepte de llibreria. És un espai –i quin espai! Mil metres quadrats!– amb diferents sales, racons íntims, sofàs exquisits, recers de pau, piano a l’abast, amplitud, arts plàstiques, molta amabilitat i, naturalment, llibres, llibres pertot arreu, i tots en català. Ara fa uns dies, hi vaig ser amb l’actriu Carme Elias i em va dir: “Sembla que siguem a Nova York”. Ella no la coneixia i en va quedar meravellada, com també en van quedar moltes de les persones que van venir a l’acte que hi fèiem. Totes elles van confessar haver-ne quedat impressionades. I és que és una delícia que algú s’estimi la literatura fins al punt de fer una inversió tan gegantina i catalanocèntrica al cor de Barcelona en favor de les lletres catalanes.

La crònica d’agressions que rep Catalunya, especialment la seva llengua, és tan constant i virulenta que gairebé sembla una raresa que hi hagi capital privat disposat a combatre aquesta adversitat. Però n’hi ha, Ona Llibres n’és la prova, i ara el que necessita és que sapiguem valorar-ne el significat. Ens han regalat una llibreria portentosa, genuïnament catalana i transmissora d’un valor del qual som deficitaris: autoestima. N’hi ha prou que parem atenció en la seva divisa de treball: “Volem viure en català. Podem viure en català. Vivim en català. Llibreria. Casa de les lletres. Tot en català.” Aneu-hi. Ona Llibres és la llibreria d’una Catalunya Estat.