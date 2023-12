Les candidatures d’unitat popular del Maresme han presentat avui als diversos ajuntaments de la comarca on tenen representació una moció per reprovar els alcaldes i alcaldesses de Junts. Ho fan després que els batlles participessin en una roda de premsa del partit a Calella on reclamaven l’expulsió dels migrants multireincidents. Pels anticapitalistes, aquesta proposta únicament contribueix a generar estigma cap als veïns i veïnes i atia els discursos d’odi. Concretament en el preàmbul de la moció s’explica que el discurs que es va promoure en la compareixença “genera alarmisme de forma irresponsable i donar ales a la ultradreta amb propostes de caràcter classista i xenòfob”. Per aquest motiu, les assemblees de Calella, Premià de Mar i de Dalt amb la Crida Premianenca, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar de Mar amb Babord han registrat la moció que es debatrà al proper ple i que esperen tenir el suport de la resta de partits polítics.

En el document que es presenta als Ajuntaments es destaca la incoherència legislativa de Junts per poder dur a terme la mesura: “És necessari recordar que les seves exigències en relació a la reincidència es troben ja incloses en el Codi Penal espanyol”. Per això, es reafirma el caràcter racista de la proposta: “una mesura que suposa un càstig afegit en funció de l’origen i que, per tant, té un caràcter indiscutiblement xenòfob, i que ja està prevista a l’article 89 del Codi Penal per penes de presó superiors a un any”. En aquest sentit, es conclou, que la mesura posa en relleu que Junts vol promoure unes polítiques basades en “l’aporofòbia, el classisme i la xenofòbia” que pels cupaires són un “fracàs absolut per reduir els fenòmens delinqüencials”.

Des de Calella, el regidor de la CUP Betu Comàs, avisa que el problema d’inseguretat al municipi ha anat acompanyat del turisme de masses que ha promogut el mateix Ajuntament i assegura que perseguir el migrant no aporta solucions. “Evidentment, hi ha problemes de reincidència, però assenyalar es migrants com a responsables del problema és irresponsable i només aporta alarmisme” i afegeix que el que necessita la ciutat són els recursos adients “per garantir els drets de totes les persones i flexibilitzar les tasques de la policia local perquè puguin actuar millor des de la prevenció i la proximitat del ciutadà”, ha explicat el regidor. Qui també ha avisat del discurs perillós que ha promogut l’alcalde del municipi, és la regidora d’Arenys de Mar, Pat Sil·la, qui ha exigit una rectificació: “L'alcalde ha de rectificar immediatament perquè avalar un discurs que ubica les persones en situació administrativa irregular al centre del debat de la seguretat, és absolutament temerari. D'una banda, perquè no fa justícia a la veritat i, d'altra, perquè promou l'odi i la violència racista.”