La presidenta de la missió d’eurodiputats que han visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística a les escoles, Yana Toom, ha comparegut davant la premsa per valorar com han estat aquests tres dies de reunions. D’un primer moment, ha deixat clar que les conclusions del grup es publicarien d’aquí a tres mesos en l’informe oficial, però no ha tingut cap problema a expressar la seva opinió personal contrària a la immersió.