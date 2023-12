Català a l'escola

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca dóna suport a la campanya ""La llengua no es toca"

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca expressa el seu suport a l’ensenyament en català, l’actual model lingüístic escolar i el manteniment dels projectes lingüístics de centre basats en el Decret de mínims, així com també al procés de normalització lingüística de la llengua pròpia de les Illes Balears que va ser fruit del consens de tot el Parlament de les Illes Balears a meitat dels anys vuitanta.

També manifesta el rebuig a l’acord entre el PP i Vox al voltant de la lliure elecció de llengua per la segregació que comporta. És inadmissible la darrera esmena que Vox ha presentat als pressuposts de la Comunitat autònoma per al 2024 en què demana que s’incrementi la partida destinada a educació en 20 milions d’euros per finançar el pla pilot de lliure elecció de llengua en el primer quadrimestre del curs vinent.

Aquest no és un problema real dels centres educatius a dia d’avui, ja que no hi ha cap conflicte lingüístic. Cal solucionar mancances com les ràtios, l’excés de burocràcia, els problemes d’habitatge, l’atenció a la diversitat, la manca d’infraestructures amb 156 aules prefabricades i el canvi climàtic a les aules, entre d’altres.

La Junta demana a la Conselleria d’Educació i Universitat que posi en marxa el punt de l’Acord de millora que fa referència a la llengua catalana, tant en l’ensenyament com en altres àmbits de la societat de les Illes Balears.

En concret, el punt 30 parla d’un «pla de xoc de mesures socioeducatives per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius que, a més, contingui elements de coordinació i cooperació amb altres institucions i entitats públiques i privades per fomentar l’ús del català a l’àmbit social en la línia de les propostes del Consell Social de la Llengua Catalana. Es crearà un servei específic de normalització lingüística en l’àmbit educatiu que gestioni l’aplicació d’aquestes mesures».