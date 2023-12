Inipro

La CUP de Tarragona demana el cessament de la Consellera Cecilia Magnini

La CUP de Tarragona ha demanat el cessament de la Consellera Cecilia Magnini davant la nova interlocutòria del cas Inipro on resol que la Consellera compareixi en el judici no com a simple testimoni, sinó com a responsable civil a títol lucratiu per haver-se beneficiat d’un dLa formació que ha rebut formalment la Interlocutòria d’admissió de prova de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Tarragona, vol destacar del seu contingut, dos aspectes que consideren molt rellevants.

Per una banda, que es tracta d’un acte judicial en el qual normalment ja es fixa la data de judici però en aquest cas no és així. Per tant, es segueixen dilatant els temps sobre aquesta causa i toca seguir esperant per tenir data.

Per altra banda, la qualificació de l’actual Consellera Cecilia Magnini, qui té les competències de Serveis Socials i és la Presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials, com a responsable civil a títol lucratiu en tant que s’ha beneficiat d’un delicte, segons diu la mateixa interlocutòria, malgrat no haver participat penalment del mateix. De fet, ella consta personada en el procediment amb lletrat i Procurador.

Des de la CUP consideren que aquesta qualificació, clara i explícita de la Consellera Magnini, ha de comportar immediatament el seu cessament. De fet, si l’actual equip de govern no pren cap decisió al respecte, serà la demostració, una vegada més, del que des de la CUP han defensat en reiterades ocasions, tal i com diu la ex-consellera cupaire Inés Solé “amb la retirada de l’Ajuntament del cas Inpro el PSC està utilitzant la institució municipal en benefici del partit, ja que l’Ajuntament ostentava la condició de part perjudicada i el PSC consta com a acusat com a persona jurídica en aquest procediment. I a més, el cinisme del PSC sense límits, posat a Magnini com a Consellera de Serveis Socials i presidenta del IMSST”.

Per últim, les anticapitalistes esperen que davant del contingut de la interlocutòria hi hagi una oposició ferma en la lluita contra la corrupció, sinó es posarà massa en evidència la connivencia política i la governabilitat plàcida atorgada per part de ERC i de En Comú Podem al PSC, avalant, per tant, el seu modus operandi habitualment sota l’ombra de sospita de presumptes corrupteles.