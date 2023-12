malbaratament alimentari

La CUP de Reus proposa acabar amb el malbaratament alimentari en els mercats municipals

Els independentistes demanen que l’Ajuntament s’involucri en un acord entre paradistes i entitats animalistes

El grup municipal de la CUP de Reus presentarà una moció al plenari de divendres amb l'objectiu d'impulsar la implicació de l'Ajuntament en la reducció del malbaratament alimentari als mercats municipals de la ciutat. Aquesta iniciativa, basada en una proposta prèvia de l'any 2022, pretén establir un compromís entre els mercats municipals i entitats animalistes especialitzades en el rescat i la protecció d'animals de granja.

La proposta inicial, presentada a Reus Serveis Municipals (RSM), té com a principal objectiu crear una sinergia beneficiosa per a totes les parts involucrades. Les paradistes de fruita i verdura dels mercats municipals obtindran una reducció en la seva despesa en orgànica i, per tant, en el servei de la brossa. Simultàniament, les entitats animalistes sense ànim de lucre tindran accés gratuït a aliments frescos per als seus animals, millorant la seva qualitat de vida i alleujant les despeses alimentàries i veterinàries.

Amb l'èxit de la prova pilot iniciada el gener de 2023, la regidora i portaveu del grup municipal, Mònica Pàmies, destaca: "Volem que aquesta iniciativa s'estengui als altres mercats de la ciutat, com el Mercat Central i el Mercat del Camp. Sabem que aquests mercats ja col·laboren amb entitats socials com Espigoladors, Caritas, el Banc d'Aliments i amb el centre del Roser, però, tot i això, encara queda sobrant aprofitable."

La proposta presentada aplega la redacció, acord i implementació d'un conveni de col·laboració per a la donació de fruites i verdures dels mercats municipals (Central, Carrilet i Del Camp), amb la posterior recollida o entrega a entitats i associacions animalistes del territori. Pàmies destaca que "aquesta proposta contribuirà a una gestió més sostenible dels recursos alimentaris i proporcionarà suport vital a les entitats sense ànim de lucre que es dediquen al rescat i la protecció d'animals, anomenats de granja, al territori. Alhora, contribueix a visibilitzar la problemàtica de l'abandonament d'aquestes espècies, molt més comú del que imaginem, i incrementa la possibilitat de trobar adoptats per aquests animals“.

La CUP de Reus confia que el projecte pot marcar un pas significatiu cap a una col·laboració estreta entre els mercats municipals i les associacions dedicades a la protecció animal, reforçant alhora l'impacte positiu de la iniciativa en tota la comunitat.