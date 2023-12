Llengua

L'ONU mostra preocupació pel català a l'escola i demana revisar les sentències del TSJC

La Plataforma per la Llengua recorda que el relator denuncia que la Constitució Espanyola no s'ha adaptat als instruments internacionals i continua passant per alt les discriminacions lingüístiques

El relator especial de l'ONU per als afers de les minories insta l'Estat espanyol a pronunciar-se sobre la compatibilitat de les sentències del TSJC amb la legislació internacional, els instruments de drets humans que l'Estat ha ratificat i les limitacions imposades al model d'immersió lingüística.

Fernand de Varennes demanava al govern espanyol que respongués en menys de 60 dies, però, exhaurit aquest termini, no consta que l'Estat hi hagi donat cap resposta, i les possibles respostes hauran d'arribar al nou relator, el suís Nicolas Levrat

Aquesta és la resposta de les Nacions Unides a set entitats, entre les quals Plataforma per la Llengua, que es van unir per informar el relator sobre la campanya judicial per imposar la vehicularitat del castellà al sistema educatiu català.

El relator especial de l'ONU per als afers de les minories insta l'Estat espanyol a pronunciar-se sobre la compatibilitat de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra de la immersió lingüística amb la legislació internacional. El relator ho ha expressat en una resposta, que fem pública ara, a set organitzacions de la societat civil, que es van unir per informar-lo sobre la campanya dels tribunals espanyols per posar fi a la immersió lingüística i imposar la vehicularitat del castellà al sistema educatiu de Catalunya.

L'informe del relator, encara Fernand de Varennes, considera que "reduir l'ús de la llengua catalana en l'exitós programa d'immersió a Catalunya correria el risc que els infants i alumnes d'entorns castellanoparlants no aprenguessin bé el català, per ser una llengua minoritària". A més, destaca que "atès que el castellà és la llengua majoritària al país, el seu ús quotidià i la seva exposició ja estan garantits i són privilegiats". Alhora, es mostra contundent en la fiscalització de l'actuació dels poders judicials: "També sembla que, en els darrers anys, la interpretació judicial i altres esdeveniments han provocat, en general, un augment dels obstacles a l'ús de les llengües minoritàries en una sèrie de serveis públics". El relator, veient aquesta situació, considera que "existeix un assumpte que requereix una atenció immediata" i demana al Govern espanyol que n'informi l'opinió pública.

En aquesta resposta, Varennes recomana a l'Estat espanyol "revisar i reconsiderar les sentències del TSJC que estableixen que les ensenyances de llengua castellana han de ser almenys del 25% de tots els ensenyaments que s'imparteixen als centres de primària i secundària de Catalunya, amb el fi de garantir que s'adeqüin a les obligacions internacionals de l'Estat en matèria de drets humans". Alhora, li demana que aporti informació respecte de les al·legacions fetes i que expliqui de quina manera els esdeveniments que se li han fet arribar són compatibles amb les obligacions del govern de l'Estat, així com quines mesures té previst prendre per corregir les incoherències de les sentències judicials respecte de les normes internacionals de drets humans. Li sol·licita que li indiqui en quina mesura els estudiants catalans continuaran rebent l'ensenyament en llengua catalana i hi estaran exposats per poder utilitzar aquesta llengua en la seva vida pública. A més, el relator li demana aclariments sobre la base jurídica i la lògica aplicada pel TSJC per sentenciar contra el model d'immersió lingüística, que ha estat considerat un model d'èxit per la UNESCO i diversos actors internacionals. Finalment, li sol·licita explicacions sobre de quina manera les sentències del TSJC són compatibles amb la legislació internacional i amb els instruments internacionals de drets humans ratificats pel mateix Govern de l'Estat.

El relator demana al govern espanyol que respongui en menys de 60 dies, però, ara per ara, exhaurit aquest termini, no consta al web de l'ONU que Espanya hi hagi donat cap resposta. Les possibles respostes arribaran al nou relator de minories, el suís Nicolas Levrat, que continuarà la tasca de revisió del paper dels estats en la protecció de les minories lingüístiques, nacionals, ètniques i religioses que ha fet el seu predecessor.