Medi ambient

L’emmagatzematge de CO2 al davant de la costa de Tarragona, rebutjat per Ecologistes en Acció al IX Congrés confederal

El IX Congrés confederal d’Ecologistes en Acció va aprovar una resolució en contra de l’emmagatzematge de CO2 al davant de la costa de Tarragona.

Ecologistes en Acció es manifesta en contra del permís que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha concedit a Repsol per a explorar el subsòl marí davant de la costa de Tarragona amb la finalitat d'emmagatzemar diòxid de carboni (CO2)

La captura de CO2 en subsòl marí ha fracassat en diversos projectes, com ara Noruega, i s’ha demostrat com n'és de car en emissions i consum energètic. L’entitat ecologista considera que és una falsa solució i que no té cap sentit, ni per la necessitat de capturar CO2 ni pels riscos sísmic i d'alliberament del gas que porta associats.

La injecció d'unes quantes gigatones (Gt) de CO2 produiria canvis perceptibles a la química de les aigües de la costa de Tarragona properes al lloc d'injecció, mentre que la injecció de centenars de Gt de CO2 arribaria a produir canvis mesurables a la totalitat del mar. Al llarg dels segles, la barreja de les aigües oceàniques podria provocar una emissió gradual de CO2 a l'atmosfera.

Els experiments han demostrat que l'agregació de CO2 pot fer malbé els organismes marins que se situïn a prop dels punts d'injecció o dels llacs de CO2. Encara no s'han estudiat els efectes a llarg termini que podrien derivar-se de la injecció directa de CO2 al mar. Tot i que s'espera que augmentin les conseqüències sobre els ecosistemes marítims en augmentar les concentracions de CO2 i en disminuir el pH. A més, no se sap si les espècies i els ecosistemes marins podrien adaptar-se a aquests canvis químics.

És per tot això que Ecologistes en Acció reclama que no s’atengui la petició de la multinacional per a fer les exploracions que pretén davant les costes de Tarragona.