De casinos i trilers

Per Dolors Bellés. Publicat a El Punt Avui el 19 de desembre de 2023

Tot indica que el 2024 no hi haurà nous pressupostos, és a dir, que si Aragonès no avança les eleccions es prorrogaran els actuals, amb les greus disfuncions que això provocarà a causa de les necessitats actuals, com ara la sequera. A les portes de les eleccions europees i autonòmiques, tots els partits necessiten marcar el seu perfil polític, cosa que dificulta els acords. D’altra banda, encara resta pendent executar l’exigència estrella que va imposar Salvador Illa per aprovar els pressupostos anteriors, el complex Hard Rock, que per a diversos sectors socials i polítics ha esdevingut un símbol d’un model turístic ja démodé, alienador de la cultura autòctona i clarament antiecològic. Crear llocs de treball quan alhora es destrueix el territori i s’imposa una cultura que promou la ludopatia amb un casino gegant, no mola en temps d’emergència climàtica. Però el cap del PSC-PSOE afirma que no tornarà a donar suport als comptes d’ERC si no compleix aquest compromís que va usar explícitament com una forma d’erosió pública contra ERC. En Comú Podem, l’altre soci que va donar suport a aquests mateixos comptes, reclama al govern d’Aragonès que es desentengui d’aquest compromís per evitar veure’s esquitxats per la realització d’aquest projecte esperpèntic. El debat sobre com es preveuen les eleccions catalanes, siguin o no anticipades, es veu enfangat i sense il·lusió socialment. La proximitat electoral ampliarà aquesta cara bruta. No podem oblidar que Junts, com el PSC, també donava suport al projecte del macrocasino. Mentre els interessos mesquins s’obren camí a través d’uns i altres, la llengua, l’educació, la sanitat, el finançament i els drets nacionals resten aparcats amb mil excuses.