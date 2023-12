IQOXE

CUP Tarragona: "El lobby petroquímic mana, el PSC executa i l’oposició acata"

La CUP de Tarragona denuncia la manca d’oposició real al Ple de l’Ajuntament de Tarragona. Les anticapitalistes afirmen que l'aprovació dels pressupostos del 2024 li ha sortit de franc a Rubén Viñuales, ja que no ha hagut d’enfrontar cap compromís que trenqui la comoditat dels lobbies que veritablement manen a la ciutat per continuar malmetent-la en benefici propi. Un exemple claríssim és l’anunci en una entrevista a l’actual conseller de Medi Ambient, Guillermo García, sobre la “congelació” de l’Estudi Independent de la Qualitat de l’Aire, impulsat per les cupaires en l’anterior mandat.

Les partides econòmiques per poder dur a terme l’Estudi Independent la Qualitat de l’Aire s’havien aconseguit per part de la formació anticapitalista en intenses negociacions durant l’anterior mandat. Aquesta era una de les línies vermelles per garantir la governabilitat d’ERC. Si bé aquesta seria una tasca que li competeria a la Generalitat, des de la CUP sempre s’ha defensat que l’Ajuntament no pot ser un agent passiu en la fiscalització del pol petroquímic més gran del sud d’Europa ja que condiciona la nostra qualitat de l’aire i la nostra salut. Amb l’exemple de la feina feta per la Plataforma Cel Net al Polígon Nord, era vital que Tarragona estigués al capdavant d’aquest tipus d’iniciatives i plantegés un estudi cabdal per conèixer què respirem la població tarragonina.

Aquesta notícia, salta just el mateix dia que tindrà lloc la presentació de l'informe sobre l’ecocidi a Girona, elaborat per la Universitat de Liverpool, la Universitat Queen Mary de Londres i la Universitat de Barcelona, que recullen casos internacionals concrets que inclouen l’accident d’IQOXE i el complex petroquímic de Tarragona. La CUP considera que aquesta tirada enrere per part del PSC és la constatació de l’ecologisme que defensa l’actual formació de Rubén Viñuales: d’aparador i sense molestar l’IBEX. Un posicionament que hauria d’alarmar i indignar la població davant la crítica situació d’emergència climàtica.

Finalment, la CUP denuncia la manca de compromís per part d’ERC i ECP, que en tantes ocasions havien manifestat públicament la necessitat que es dugués a terme un estudi de la qualitat de l’aire per part de l’Ajuntament, i que, a hores d’ara, no han fet valdre la seva força d’oposició per garantir que tirés endavant. Ara sembla que aquestes formacions polítiques també s’han sumat a l’equip de l’AEQT i contribueixen a perpetuar la connivència, opacitat i impunitat amb el sector petroquímic.