Convocatòria Oberta a la Ciutadania: Pícnic contra el III acord Balcells de l'ICS

Des del cor de la lluita sindical, fem una crida a tots els ciutadans i ciutadanes a unir-se al gran pícnic per la defensa de la sanitat pública. Aquest esdeveniment és més que una trobada, és una manifestació de la nostra força col·lectiva i descontentament davant el III acord de l'ICS del conseller Balcells, sota el Govern de Pere Aragonès. Les nostres veus s’han d’escoltar!

📅 Data: 19 de desembre

⏰ Hora: 11 del matí

📍 Lloc: Plaça St. Jaume

Porta la teva carmanyola, i prepara't per compartir menjar, beguda i sobretot, les teves opinions i esperances. Exigirem un espai obert de diàleg amb la participació de Balcells, on podrem seure i parlar francament dels desafiaments que afronta la nostra sanitat pública. Que segui i parli.

La nostra unió en aquest pícnic és fonamental per demostrar la desaprovació col·lectiva enfront d'un acord que considerem nefast i classista. No deixem que les decisions d'uns pocs afectin el benestar de la majoria. La sanitat és un dret, no un privilegi!

Us esperem a tots per alçar la veu i reivindicar el canvi. La lluita per una sanitat pública de qualitat i accessible per a tothom segueix, i necessita el teu suport.

SOM la veu que no es pot ignorar,

SOM per la sanitat pública!

SOM força,

SOM esperança,

SOM Intersindical.

Exigim que s'aturi l'aplicació del III acord fins que no se'ns inclogui en una negociació justa i equitativa. La sanitat pública no pot seguir sent víctima de la retallada i l'abandonament.

📧 Contacte i més informació: vaga@somintersindical.cat