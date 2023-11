Residències

Un centenar de persones es concentren al Parlament contra el tancament una residència de Reus

Un centenar de treballadores, residents i familiars de la residència pública de Reus ICASS s'han concentrat aquest matí al davant del Parlament de Catalunya per exigir el no tancament de l'únic centre de titularitat 100% pública. Simultàniament, la CUP ha organitzat una reunió entre els representants sindicals d'UGT, CGT, CCOO i IAC i alguns dels grups parlamentaris, com ERC, PSC, JUNTS i En Comú Podem i la participació de Laia Estrada, del grup parlamentari de la CUP, i Mònica Pàmies, regidora del grup municipal a Reus.

Les treballadores, a través d'un manifest, han tornat a defensar les 120 places públiques que es perdran amb aquest tancament injustificat i han criticat la mala gestió d'un govern suposadament d'esquerres. A més, asseguren que la llista d'espera de l'ICASS és de les més llargues de l'Estat i aquest tancament agreujarà la dificultat d'accedir a un servei públic necessari i al que els reusencs tenen dret. A banda de la concentració d'avui, han convocat més manifestacions per als pròxims dies. Demà la convocatòria serà davant de la Delegació dels Serveis Territorials de Drets Socials, a les 13 h.

Pel que fa a la reunió, ha estat una primera presa de contacte per posar sobre la taula totes les preguntes de les treballadores i usuàries pendents de resoldre. S'han emplaçat una reunió al pròxim 29 de novembre per rebre les respostes i possibles alternatives al tancament immediat del centre, en la qual també han exigit l'assistència del secretari general de Drets Socials i el conseller.