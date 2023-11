Turisme massiu

Oposició a la 7a terminal megacreuers del port de Barcelona

Barcelona ja està col·lapsada i contaminada pel turisme i properament s’adjudicarà la concessió de la setena terminal de megacreuers per un mínim de 30 anys.

L’aparició d’una nova terminal de creuers significarà gairebé un milió més de turistes visitant els punts més massificats de la ciutat. En l’actual moment d’emergència climàtica i sequera, les entitats ecologistes consideren que les polítiques públiques han d’anar adreçades al decreixement en el trànsit de creuers, i per això "és imperatiu impedir el creixement exacerbat que produiria l’existència de la setena terminal", han assenyalat.

"Si no s'aconsegueix aturar aquesta concessió, durant un mínim de 30 anys hi haurà megacreuers a la setena terminal, sense que es pugui fer res, si no és que es paguin amb diners públics indemnitzacions milionàries per desfer l’acord. No ens podem permetre més turistes, més contaminació i escalfament global, més consum de recursos locals bàsics, més destrucció del teixit social de la ciutat i més despesa pública orientada a aquest negoci que està en mans de multinacionals que evadeixen impostos. Ja s’ha demostrat que solucions com les taxes portuàries, la taxa turística no dissuadeixen l’arribada d’aquests grans monstres. La solució passa per aturar la concessió de la setena terminal i fer una planificació per a la reducció dels creuers a Barcelona fins a la seva total eliminació", asseguren els ecologistes