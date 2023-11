Manifest 25N 2023

Novembre Feminista

Manifest 25 de novembre 2023

PROU VIOLÈNCIES MASCLISTES, S’HA ACABAT!

ENS VOLEM JUNTES, DIVERSES, VIVES I REBELS

El 25 de novembre ens apleguem, internacionalment, per denunciar les violències masclistes i reivindicar la força de dones, lesbianes i trans. Aquesta és una revolta feminista. És la revolta permanent per desmuntar i deconstruir el sistema heteropatriarcal, capitalista, racista i colonial davant les violències masclistes.

JUNTES: per fer front comú a les diverses formes i expressions de les violències masclistes: els assassinats i violències tant a l’àmbit de la parella i exparella com a altres àmbits; la violència vicaria; la violència institucional, com la que pateixen les mares i les seves criatures amb pèrdues de custòdies i arranjaments si es denuncien abusos sexuals, així com la que s’exerceix envers les dones migrades i racialitzades que es veuen afectades per les retirades de custòdies; les violències sexuals, l’assetjament sexual o per raó de gènere a l’àmbit laboral, acadèmic, cultural, esportiu i a altres espais; les violències digitals; les violències obstètriques; les violències econòmiques i les violències vers les dones i persones d’identitats dissidents que no compleixen amb els rols, identitats, orientacions o expressions de gènere que marca la societat. Totes aquestes són només algunes de les manifestacions d’un sistema que ataca la llibertat dels nostres cossos i de les nostres vides.

Aquest 25N les feministes FEM UNA CRIDA PER OCUPAR AMB FORÇA ELS CARRERS amb les nostres denúncies i reivindicacions.

DIVERSES> : Som feministes que vivim per tot el territori: pobles, barris, escoles, llars, centres de treball i universitats; som de totes les edats i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals, no binaries i heterosexuals. Som amb diversitat funcional, sensorial i intel·lectual. Som migrades i racialitzades, exiliades i refugiades, gitanes i paies. Som les assassinades, som les preses, som les que vivim als conflictes armats, a les fronteres, a la mar Mediterrània i a totes les mars. Perquè les violències masclistes, tot i que ens colpegen de manera diferent, són estructurals.

VIVES: Volem transitar per espais i territoris sense por. Volem una societat on no hi tinguin lloc les violències masclistes: ens hi va la vida. Per això, teixim aliances i ens unim a altres feministes del país i d’arreu del món en aquesta lluita. A casa nostra sentim l’eco de les seves veus i accions, ja que els seus esforços també ressonen en el nostre interior. I AIXÒ ENS FA SENTIR MÉS VIVES QUE MAI.

LLIURES: Aquest 25N les feministes continuem amb l’objectiu d’enderrocar el sistema capitalista, heteropatriarcal, racista i colonial per tal de construir una societat on visquem en llibertat, sense violències masclistes i amb vides dignes. Dones lliures en territoris lliures de les violències de les guerres i el militarisme patriarcal, racista, imperialista i colonial. Exigim als governs que actuïn per una acollida i refugi dignes que no discriminin les persones que fugen de les guerres i de les diverses conseqüències que d’aquestes se’n deriven.

S’HA ACABAT! Aprofitem l’impuls de moviments com el #MeToo i el #Seacabó per posar sobre la taula que les violències masclistes afecten a tota la societat i tenen la seva arrel en un sistema patriarcal, capitalista, militarista, racista i colonial que organitza les nostres relacions socials basant-se en jerarquies de gènere, classe, raça, etc. També per rebutjar la revictimització i reclamar polítiques públiques que reparin i ens protegeixin. I, sobretot, per recordar que som supervivents gràcies a la sororitat i a l’autodefensa feminista. Apostem per una seguretat feminista que sigui la nostra

EXIGIM:

Polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes i totis en el sistema de protecció i recuperació enfront de les violències masclistes a totes les administracions, siguin els Ajuntaments, la Generalitat o el Govern de l’Estat. A tots els àmbits de l’administració i sobretot a l’educació, la salut i la justícia. Els estats tenen obligacions a l’aplicació dels estàndards internacionals com el de diligència deguda, una eina per prevenir la victimització institucional genèrica i estructural

Protocols i circuits diversos que tinguin en compte que les violències masclistes ens colpegen de manera diferent. Fem un esment especial a dones i persones d’identitats dissidents migrades i racialitzades; refugiades i exiliades; amb diversitats funcionals; que exerceixen la prostitució; a aquelles en situació de màxima precarietat i pobresa, a les que viuen al carrer, a joves i grans.

Que el sistema judicial incorpori la perspectiva de gènere i el dret antidiscriminatori com a criteris de referència, i apliqui els estàndards jurídics internacionals en la interpretació i aplicació de les normes a fi de garantir la prevenció, investigació, i reparació de les violències masclistes. En definitiva, GARANTIR ELS DRETS de les dones, lesbianes i trans, criatures i adolescents. I quant a les violències sexuals, avalar i garantir que el consentiment hagi estat prestat de forma expressa, voluntària i lliure.

La derogació de la llei d’estrangeria per la violència institucional i masclista, per les seves disposicions racistes i patriarcals que ens violenten i ens criminalitzen com a dones migrades i en situació administrativa irregular. REGULARITZACIÓ JA!

A tota la societat, canviar l’imaginari col·lectiu i transformar la cultura de la violència, amb formació inicial, continuada i de qualitat del professorat i de tots els agents que intervenen en l’àmbit educatiu. Formació obligatòria en perspectiva de gènere de la judicatura i els operadors jurídics; que ofereixin protecció real i es facin càrrec de la seva recuperació. També, incorporar i implementar l’educació sexual al currículum educatiu.

Als mitjans de comunicació, que es facin càrrec de la seva responsabilitat social i tractin les violències masclistes amb persones expertes i activistes que tinguin perspectiva de gènere.

S’HA ACABAT, ENS VOLEM JUNTES, DIVERSES, VIVES, LLIURES I REBELS!

Com cada 25 de novembre, les feministes volem aconseguir enderrocar el sistema capitalista, heteropatriarcal, militarista, racista i colonial, amb l’objectiu de construir una societat on viure lliures de violències masclistes i amb vides dignes.

ENS REBEL·LEM des de les nostres DIVERSITATS amb mobilitzacions, assemblees i accions d’ocupació de carrers i places. El que ens uneix és visibilitzar la fúria contra les violències masclistes i no pararem fins a ser lliures. Ens declarem comunitats d’acció i de resistència feminista i celebrem les nostres aliances per sobre de les nostres diferències, per la vida, per la llibertat, per la comunitat, perquè volem seguir existint. Celebrem la força i salut dels feminismes decolonials i cridem a la sororitat entre dones i identitats dissidents per fer trontollar privilegis.

PROU VIOLÈNCIES MASCLISTES, S’HA ACABAT

ENS HI VA LA VIDA!!

NI UNA MORTA MÉS ENS VOLEM VIVES

ESTEM EN ESTAT D’ALERTA TOTAL I NO PARAREM!!

ENS VOLEM JUNTES, DIVERSES, VIVES, LLIURES I REBELS!

AUTODEFENSA i AUTOORGANITZACIÓ FEMINISTA!!

Novembre Feminista, 2023